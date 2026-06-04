Curaçao, la plus petite nation présente à la Coupe du monde, a immortalisé « The Blue Wave » sur un mur de Willemstad

À la veille de ses débuts historiques en Coupe du monde contre l'Allemagne, une fresque murale monumentale voit le jour au cœur de Willemstad, en hommage durable à l'équipe nationale. Le 14 juin, Curaçao, archipel d’environ 156 000 habitants, affrontera l’Allemagne dans son premier match de Coupe du monde, devenant ainsi la plus petite nation jamais qualifiée pour la compétition. Une performance qui procure une fierté sans précédent aux habitants de l’île et à la communauté curaçaoise aux Pays-Bas. Pour immortaliser cet instant, le surnom de la sélection prend désormais forme : la « Curaçao Blue Wave Mural » est dévoilée sur la Pietermaai à Willemstad.

Cette fresque rend hommage à « The Blue Wave », le surnom de la sélection nationale, ainsi qu’à la génération qui a propulsé l’île sur la scène internationale. Installée au 1-7 Pietermaai, une artère fréquentée chaque jour par plus de 10 000 habitants et visiteurs, l’œuvre est destinée à devenir un symbole durable de fierté, de culture et d’identité en plein cœur de la ville.

L’œuvre est signée par l’artiste curaçaoien Garrick Marchena, déjà célèbre pour ses fresques à grande échelle. Elle illustre la fusion du sport, de la culture et de l’identité nationale, et rappelle que même une petite île peut rêver en grand et l’afficher au monde entier.

L’artiste résume ainsi sa démarche : « Cette fresque ne célèbre pas seulement notre présence au Mondial, mais prouve ce qu’une île peut accomplir quand elle se rassemble derrière un même objectif. Chacun qui la verra doit se dire : c’est ce que nous avons réalisé ensemble. »

Le calendrier n’a pas été choisi au hasard : la Coupe du monde se déroule du 11 juin au 19 juillet, et Curaçao, après avoir affronté l’Allemagne, rencontrera l’Équateur le 21 juin puis la Côte d’Ivoire le 25 juin. Pendant que les projecteurs du monde entier seront braqués sur « The Blue Wave », l’île disposera d’un espace permanent pour raconter ce chapitre de son histoire, à la fois pour la génération actuelle de supporters et pour celles à venir.

Au-delà de l’œuvre elle-même, l’initiative vise à accroître la visibilité internationale de Curaçao, à stimuler la créativité locale et à resserrer les liens au sein de la diaspora, de l’île aux Pays-Bas. Les porteurs du projet appellent les ambassadeurs, les supporters et les entreprises à se joindre à cette démarche.

La fresque Curaçao Blue Wave sera réalisée par phases au 1-7 Pietermaai à Willemstad. Les premières ébauches et visualisations seront dévoilées à l’approche de la Coupe du monde. Si le soutien continue de croître, le projet pourrait s’étendre pour couvrir l’ensemble du mur et devenir une fresque monumentale dédiée à la Coupe du monde. L’œuvre est rendue possible en partie grâce au financement participatif sur la plateforme Club-meister, où davantage d’informations sont disponibles.