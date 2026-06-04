Curaçao, la plus petite nation engagée en Coupe du monde, a immortalisé « The Blue Wave » sur un mur de Willemstad

À la veille de ses débuts historiques en Coupe du monde contre l'Allemagne, une fresque murale monumentale voit le jour au cœur de Willemstad, en hommage durable à l'équipe nationale. Le 14 juin, Curaçao, archipel d’environ 156 000 habitants, affrontera l’Allemagne pour son tout premier match en Coupe du monde, devenant ainsi la plus petite nation jamais qualifiée. Une performance qui procure une fierté sans précédent aux habitants de l’île et à la communauté curaçaoise aux Pays-Bas. Pour immortaliser cet instant, le surnom de la sélection prend désormais vie sur les murs : la « Curaçao Blue Wave Mural » est née, sur la Pietermaai à Willemstad.

Cette fresque rend hommage à « The Blue Wave », le surnom de la sélection nationale, ainsi qu’à la génération qui a propulsé l’île sur la scène internationale. Installée au 1-7 Pietermaai, une artère fréquentée chaque jour par plus de 10 000 habitants et touristes, l’œuvre est destinée à devenir un symbole durable de fierté, de culture et d’identité en plein cœur de la ville.

L’œuvre est signée par l’artiste curaçaoien Garrick Marchena, spécialiste des fresques à grande échelle. Elle illustre la fusion du sport, de la culture et de l’identité nationale, et rappelle que même une petite île peut voir grand et l’afficher au monde entier.

L’artiste résume ainsi sa démarche : « Cette fresque ne célèbre pas seulement notre présence au Mondial, mais prouve ce qu’une île peut accomplir quand elle se rassemble derrière un même maillot. Chacun qui la verra doit se dire : c’est ce que nous avons accompli ensemble. »

Le timing n’est pas un hasard : la Coupe du monde se tient du 11 juin au 19 juillet, et, après l’Allemagne, Curaçao défiera l’Équateur le 21 juin puis la Côte d’Ivoire le 25 juin. Pendant que les projecteurs du globe seront braqués sur « The Blue Wave », l’île disposera d’un espace permanent racontant ce chapitre de son histoire, à la fois pour les supporters d’aujourd’hui et pour les générations futures.

Au-delà de l’œuvre elle-même, l’initiative vise à accroître la visibilité internationale de Curaçao, à stimuler la créativité locale et à resserrer les liens au sein de la diaspora, de l’île aux Pays-Bas. Les porteurs du projet appellent ambassadeurs, supporters et entreprises à se joindre à cette démarche.

La fresque Curaçao Blue Wave sera réalisée par phases au 1-7 Pietermaai à Willemstad. Les premières ébauches et visualisations seront dévoilées à l’approche de la Coupe du monde. Si le soutien continue de croître, le projet pourrait s’étendre jusqu’à couvrir l’ensemble du mur. L’œuvre est rendue possible grâce au financement participatif sur la plateforme Club-meister, où plus d’informations sont disponibles.