La star espagnole Marc Cucurella a révélé une tentative secrète menée pour convaincre son coéquipier en sélection Rodri Hernández de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato, un aveu retentissant qui pourrait enflammer le prochain marché des transferts.

Les déclarations du latéral gauche sont intervenues lors d'un entretien exclusif accordé au journaliste Manu Carreño dans la célèbre émission « El Larguero » sur la radio Cadena SER, depuis le camp de la sélection espagnole dans la ville de Las Rozas, où la Roja se prépare pour un choc de haut niveau face à son homologue anglaise le 26 septembre à 20 h 45, dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA. Il s'agit du premier match de la sélection depuis son sacre historique en Coupe du monde cet été.

Cucurella, devenu l'un des piliers essentiels de l'effectif du sélectionneur Luis de la Fuente après sa remarquable prestation au Mondial, s'est exprimé sans détour au sujet de l'un des noms les plus discutés du dernier mercato.

Cucurella a affirmé qu'il aurait aimé partager le vestiaire avec Rodri au Real Madrid, soulignant qu'il le considère comme un joueur formidable, tout en précisant qu'il n'aime pas exercer de pression sur ses coéquipiers, car la décision d'un transfert demeure au bout du compte une affaire personnelle, de la même manière qu'il n'apprécie pas d'être constamment sollicité.

Le latéral espagnol a révélé qu'il avait malgré tout envoyé un message indirect à Rodri avant que l'intérêt du Real Madrid ne devienne public, dans lequel il lui a exprimé son espoir de les voir devenir coéquipiers au sein de l'équipe.

Concernant la réaction du milieu de terrain, Cucurella a expliqué que Rodri n'avait pas totalement fermé la porte, sans rien confirmer non plus, se contentant de répondre par une formule évasive, « on verra », avant de choisir finalement de poursuivre sur sa voie actuelle.

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Cucurella a conclu son propos par un commentaire amusant, déclarant qu'il espérait que Rodri ne connaisse pas trop de réussite, car cela signifierait le succès de sa propre équipe.