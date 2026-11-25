Comment regarder CSKA Sofia - Trabzonspor avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 15:00 Bulgarska Armiya

Le CSKA Sofia reçoit Trabzonspor au stade Bulgarska Armiya de Sofia en Ligue Conférence. Les deux équipes se retrouvent dans la capitale bulgare avec des enjeux européens à régler.

Le club hôte, entraîné par Markus Gisdol, occupe la 28e place du classement de la phase de ligue. Il doit obtenir des résultats pour remonter au classement, notamment à domicile.

Le CSKA Sofia affiche une forme régulière sur la scène nationale. Il a battu le Levski Sofia 3-0 plus tôt ce mois-ci, mais son dernier match s’est soldé par un nul 3-3 contre le Botev Plovdiv.

Trabzonspor arrive dans une bien meilleure position, à la 12e place du même classement. L’équipe dirigée par Thomas Reis vient de s’imposer 1-0 face à Eyupspor en Süper Lig.

Le club turc a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, une défaite en amical contre le Zénith Saint-Pétersbourg constituant sa seule ombre au tableau. Son revers 1-0 face à Fribourg dans cette compétition reste sa dernière défaite européenne.

Les deux équipes savent qu’un résultat dans ce match pèsera dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Actualité des équipes et effectifs