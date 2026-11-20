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Ivan Toney pourrait faire son retour en Premier League. Selon plusieurs sources britanniques, dont le très fiable Ben Jacobs, Crystal Palace s'intéresse à lui.

Il y a deux semaines, Crystal Palace a nommé Thomas Frank nouvel entraîneur du club. Sa mission est de maintenir Crystal Palace en Premier League.

Frank, qui a travaillé pendant des années avec Toney à Brentford, a insisté pour recruter l'Anglais de 30 ans, qui évolue actuellement en Arabie saoudite.

Toney mène l'attaque d'Al-Ahli depuis l'été 2024. Avec lui dans ses rangs, le club a été sacré champion d'Asie deux fois de suite.

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L'international anglais, qui compte dix sélections, brille en Saudi Pro League. Depuis son arrivée, il a disputé 108 matches avec Al-Ahli.

Il y a inscrit pas moins de 86 buts. Cette saison, il en compte déjà treize en seulement neuf matches.

Reste à savoir si Toney souhaite lui-même rejoindre Crystal Palace. L'attaquant britannique est sous contrat en Arabie saoudite jusqu'à la mi-2028.

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Toney est actuellement impliqué dans une affaire pénale. Soupçonné d'agression, il doit comparaître devant un tribunal en 2028.

L'affaire sera examinée pendant l'Euro de cette année-là. L'attaquant a tenté de faire reporter la date de l'audience, sans succès.