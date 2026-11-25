Comment regarder Crystal Palace - Real Sociedad avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Selhurst Park

Crystal Palace reçoit la Real Sociedad à Selhurst Park, à Londres, pour un match de Ligue Europa où les deux clubs ont besoin de se relancer.

Thomas Frank aborde cette rencontre après la défaite 3-2 de son équipe sur le terrain de Coventry City en Premier League, le 21 novembre. Palace a perdu trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et Frank attend toujours son premier résultat positif depuis sa prise de fonctions.

Palace a fait match nul 1-1 contre Hoffenheim lors de sa précédente sortie européenne, le 5 novembre. Le club occupe la 21e place du classement de la Ligue Europa : chaque point pris à domicile compte.

La Real Sociedad arrive avec ses propres préoccupations sous la direction de Pellegrino Matarazzo. Elle s’est inclinée 3-2 sur le terrain du Racing Santander en Liga le 22 novembre, mettant fin à une série qui comprenait notamment une victoire 1-0 contre le Rayo Vallecano.

Le club basque a également fait match nul 1-1 contre Lyon lors de son dernier match de Ligue Europa. Il occupe la 20e place de la compétition, juste devant Palace. Les deux clubs ont encore du chemin à parcourir pour remonter au classement.

Voici ce qu’il faut savoir sur cette rencontre, des nouvelles des équipes à leur forme récente.

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