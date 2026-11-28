Comment regarder Crystal Palace - Hull City avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Avant-match

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:05 Selhurst Park

Crystal Palace reçoit Hull City dimanche à Selhurst Park, à Londres, pour un match de Premier League lourd d’enjeux dans le bas du classement.

L’équipe de Thomas Frank est la plus pressée de prendre des points. Palace occupe la 20e place, et le premier match de championnat de Frank à sa tête s’est soldé par une défaite 3-2 sur le terrain de Coventry City le 21 novembre.

L’ambiance s’est améliorée jeudi. Palace a battu la Real Sociedad 2-1 en Ligue Europa après avoir été mené à la suite d’un but de Mamadou Sarr à la 66e minute.

Jean-Philippe Mateta a égalisé sur penalty après l’expulsion de Jon Martin, puis Dwight McNeil a inscrit le but de la victoire à la suite d’un retourné acrobatique de Jorgen Strand Larsen. C’était la première victoire de Frank depuis sa prise de fonction, tandis que Dean Henderson a réalisé six arrêts.

Hull arrive dans une bien meilleure situation : l’équipe de Sergej Jakirovic est 11e au classement. Elle s’est imposée 2-0 contre Brighton & Hove Albion le 22 novembre, après une série de trois matches marquée par des nuls et des défaites.

Palace dispose de peu de temps pour récupérer après sa soirée européenne, et Hull peut espérer mettre à l’épreuve une équipe toujours en quête de points en championnat.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion, les équipes et leur forme récente avant le coup d’envoi.

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