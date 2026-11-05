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La Ligue Europa à la télévision

Crystal Palace - Hoffenheim : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Selhurst Park

Le match entre Crystal Palace et Hoffenheim débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Crystal Palace - Hoffenheim en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue Europa entre Crystal Palace et Hoffenheim sera diffusé en direct sur RTL+ en Allemagne. La rencontre pourra être suivie en intégralité sur ce service de streaming.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de Crystal Palace et de Hoffenheim ?

Crystal Palace aborde ce match avec un bilan d’une victoire, d’un nul et de trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre Tottenham Hotspur en Premier League. Auparavant, le club avait subi une lourde défaite 5-0 contre Brighton et fait match nul 2-2 face à Beşiktaş en Ligue Europa. La victoire 1-0 contre Fulham en Coupe de la Ligue anglaise constitue une éclaircie. Au total, Palace a inscrit quatre buts et en a encaissé dix lors de ces cinq matches.

Hoffenheim affiche trois victoires, une défaite et un nul sur ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a dernièrement perdu 2-0 contre le Werder Brême en Bundesliga. La victoire 3-0 contre Lyon en Ligue Europa se distingue particulièrement, tout comme le succès 3-0 face au Bayer Leverkusen en Bundesliga. Hoffenheim a marqué sept buts et en a encaissé quatre sur cette période.

Crystal Palace - Hoffenheim : compositions d’équipe

Crystal Palace - Hoffenheim : forme du moment

Crystal Palace - Hoffenheim : bilan des confrontations directes

Crystal Palace - Hoffenheim : les classements