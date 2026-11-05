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Crystal Palace - Hoffenheim : qui diffuse le match aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Crystal Palace vs Hoffenheim
Crystal Palace
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En Ligue Europa, Crystal Palace affronte Hoffenheim. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

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Crystal Palace - Hoffenheim : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
Selhurst Park

Le match entre Crystal Palace et Hoffenheim débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Crystal Palace - Hoffenheim en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue Europa entre Crystal Palace et Hoffenheim sera diffusé en direct sur RTL+ en Allemagne. La rencontre pourra être suivie en intégralité sur ce service de streaming.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de Crystal Palace et de Hoffenheim ?

Crystal Palace aborde ce match avec un bilan d’une victoire, d’un nul et de trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre Tottenham Hotspur en Premier League. Auparavant, le club avait subi une lourde défaite 5-0 contre Brighton et fait match nul 2-2 face à Beşiktaş en Ligue Europa. La victoire 1-0 contre Fulham en Coupe de la Ligue anglaise constitue une éclaircie. Au total, Palace a inscrit quatre buts et en a encaissé dix lors de ces cinq matches.

Hoffenheim affiche trois victoires, une défaite et un nul sur ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a dernièrement perdu 2-0 contre le Werder Brême en Bundesliga. La victoire 3-0 contre Lyon en Ligue Europa se distingue particulièrement, tout comme le succès 3-0 face au Bayer Leverkusen en Bundesliga. Hoffenheim a marqué sept buts et en a encaissé quatre sur cette période.

CRY

CRY - Forme

BHA
D5-0
BJK
N2-2
NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
But marqué (encaissé)
3/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
TSG

TSG - Forme

BMG
V1-2
OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Crystal Palace - Hoffenheim : compositions d’équipe

Crystal Palace vs Hoffenheim Équipes probables

Entraineur

  • P. Sage

Crystal Palace - Hoffenheim : forme du moment

CRY

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BHA
D5-0
BJK
N2-2
NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
But marqué (encaissé)
3/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
TSG

TSG - Forme

BMG
V1-2
OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Crystal Palace - Hoffenheim : bilan des confrontations directes

Crystal Palace - Hoffenheim : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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