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Crystal Palace envisage de recruter l’attaquant d’Al-Ahli Ivan Toney en janvier. Son nouvel entraîneur, Thomas Frank, souhaite retrouver son ancien joueur. L’international anglais de 30 ans est ouvert à un retour en Premier League, tandis que le club, menacé de relégation, cherche à renforcer son attaque.

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L’Euro 2028 motive ses espoirs de retour

Selon talkSPORT, Palace a identifié Toney comme une option pour cet hiver après avoir promis à Frank les moyens nécessaires pour renforcer un effectif englué à la dernière place du classement . Déjà passé sous les ordres de l’entraîneur danois à Brentford, l’attaquant souhaite augmenter ses chances de figurer dans la sélection anglaise pour l’Euro 2028. Ses espoirs internationaux ont récemment subi un coup dur lorsqu’ il n’a pas réussi à faire déplacer une date d’audience coïncidant avec le tournoi .

Une efficacité confirmée devant le but

Toney a quitté Brentford pour l’Arabie saoudite dans le cadre d’un transfert de 40 millions de livres à l’été 2024 . Il a quitté l’ouest de Londres avec un bilan de 36 buts en 85 matches de Premier League. Depuis son arrivée à Al-Ahli, il affiche une efficacité encore plus impressionnante devant le but, tant en championnat que sur la scène continentale.

Le joueur de 30 ans a inscrit 87 buts en seulement 109 matches toutes compétitions confondues pour le club de Saudi Pro League, jouant un rôle central dans la conquête de deux titres consécutifs en Ligue des champions Élite de l’AFC. Il poursuit sur sa lancée cette saison avec déjà 15 buts en 16 matches, dont 14 en 10 rencontres de championnat, ce qui le place en tête du classement des buteurs.

L’attaque de Palace en grande difficulté

Cette efficacité contraste fortement avec les problèmes offensifs de Palace cette saison. Lors de ses 10 premiers matches de Premier League, le club du sud de Londres n’a pris que sept points et inscrit seulement 10 buts. Il est resté muet lors de la moitié de ces rencontres et n’a marqué qu’une fois au cours des quatre dernières.

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Aucun joueur de l’effectif actuel n’a inscrit plus de quatre buts toutes compétitions confondues. Cette pénurie est aggravée par l’absence sur blessure jusqu’en décembre d’Ismaila Sarr, meilleur buteur du club la saison dernière. Jean-Philippe Mateta, auteur de 19 buts lors du précédent exercice, connaît lui aussi une saison difficile, avec un seul but toutes compétitions confondues jusqu’à présent.

Un déplacement à Coventry pour lancer la lutte pour le maintien

Avant toute recrue hivernale, Frank entamera son mandat samedi, lorsque Palace se rendra à la CBS Arena pour affronter Coventry City . Une victoire contre Coventry permettrait à Palace de sortir de la zone de relégation et de dépasser son adversaire au classement. En attendant le retour de Sarr et l’arrivée du mois de janvier, trouver rapidement des solutions en attaque reste le défi le plus urgent de Frank.