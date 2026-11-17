Comment regarder Cruzeiro-Palmeiras avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Serie A - Journée 35 18 nov. 2026 - 18:30

Cruzeiro reçoit Palmeiras dans un match de Serie A qui pèse lourd aux deux extrémités du classement. Les deux clubs figurent dans le trio de tête : c’est un duel direct entre deux équipes qui nourrissent de réelles ambitions pour le titre.

Cruzeiro aborde cette rencontre en grande forme sous la direction d’Artur Jorge, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Cette série comprend un succès 3-2 contre Bahia et une victoire 1-0 sur le terrain d’Atletico MG.

Palmeiras, entraîné par Abel Ferreira, s’est montré tout aussi impressionnant. L’équipe reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un large succès 6-1 contre Remo en championnat.

Les deux équipes se sont affrontées quatre fois en Serie A au cours des deux dernières années, lors de rencontres serrées et disputées. Leur dernier duel s’est terminé sur un score de 1-1, reflet de l’équilibre entre ces deux clubs.

Palmeiras occupe la deuxième place de Serie A, juste devant Cruzeiro, troisième. Une victoire de l’une ou l’autre équipe pourrait modifier sensiblement le classement alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite.

Découvrez ci-dessous toutes les informations pour suivre Cruzeiro-Palmeiras en direct.

Actualités et effectifs des équipes