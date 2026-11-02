Cruyff est très clair sur l’option d’achat prévue dans le contrat de Tolu à l’Ajax

L’Ajax pourra recruter définitivement Tolu Arokodare en provenance de Wolverhampton Wanderers l’an prochain. C’est ce qu’a souligné le directeur technique Jordi Cruyff, invité lundi soir dans Rondo sur Ziggo Sport.

Selon Cruyff, l’Ajax a tout réglé concernant l’option d’achat de Tolu, qui s’élèverait à 20 millions d’euros. Le club amstellodamois n’aura plus qu’à lever l’option en 2027. « Tout est déjà réglé. Le salaire aussi. Mais il a quand même demandé une augmentation lors de la dernière conférence de presse », a plaisanté le directeur technique.

Cruyff est satisfait des premiers mois de Tolu à l’Ajax. « Je trouve qu’il s’en sort bien. Je me souviens que, lorsque nous l’avons recruté, on parlait beaucoup du fait qu’il venait d’une équipe menacée de relégation, avec tout le bavardage habituel. »

« Mais Tolu a réussi ses débuts. Il a un bon état d’esprit et joue pour l’équipe. C’est important. J’espère qu’il continuera comme ça, même si les attaquants connaissent des hauts et des bas », analyse Cruyff à propos de l’immense attaquant nigérian.

Samedi, Tolu a marqué de la tête dès la neuvième minute contre l’AZ. Ce but a suffi à offrir les trois points à l’Ajax, qui ne compte plus qu’un point de retard sur le leader, Feyenoord, tenu en échec par Fortuna Sittard (1-1).

Prêté à l’Ajax, Tolu est généralement préféré par Míchel Sánchez à son concurrent Marcos Leonardo, pour lequel 20 millions d’euros ont été déboursés. L’attaquant brésilien est tout de même entré en jeu après une heure de jeu contre l’AZ.

Tolu compte désormais dix buts et trois passes décisives sous le maillot de l’Ajax en quinze matches. L’attaquant et ses coéquipiers préparent leur déplacement sur le terrain du FC Midtjylland en Ligue Conférence.