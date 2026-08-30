Cruyff donne quatre raisons limpides pour le recrutement d’Amrabat par l’Ajax

Sofyan Amrabat est officiellement un joueur de l’Ajax, comme l’a annoncé le club d’Amsterdam ce dimanche. Le milieu de terrain a signé un contrat à la Johan Cruijff ArenA jusqu’à l’été 2028.

Amrabat arrive libre à l’Ajax. Le milieu de terrain de trente ans a résilié son contrat avec Fenerbahçe ce week-end, peut-on lire dans le communiqué de l’Ajax.

« Nous sommes très satisfaits d’avoir pu recruter Sofyan. Il est puissant physiquement, possède de grandes qualités footballistiques et apporte une vaste expérience internationale. De plus, il connaît bien le championnat néerlandais, ce qui nous fait penser qu’il s’adaptera rapidement. Avec lui, nous recrutons exactement le profil que nous avions en tête », a déclaré le directeur technique Jordi Cruijff sur le site du club.

Cruijff travaillait sur la venue d’Amrabat depuis avril. « J’ai reçu un message : tu as encore ce numéro ? J’ai regardé, j’ai vu la photo de profil de Jordi et j’ai répondu : Jordi Cruijff ? On ne sait jamais de nos jours », a raconté le joueur d’expérience, qui évoluait la saison dernière au Real Betis.

« Il m’a rappelé tout de suite. Nous avons tout de suite eu une bonne conversation d’environ une demi-heure », poursuit Amrabat sur le site de l’Ajax. « À partir de ce moment-là, nous sommes restés en contact. J’ai été un peu surpris par son appel. Nous avions déjà eu des contacts quand il était au FC Barcelone. À l’époque, un transfert n’avait pas pu se faire. »

Amrabat a rapidement compris ce que Cruijff avait prévu pour lui à l’Ajax. « Cela m’a rendu curieux. Nous sommes donc toujours restés en contact », a expliqué l’international marocain, qui a également parlé avec l’entraîneur Míchel. « Et cela aussi a été positif. Dans tout, il était très clair que l’Ajax me voulait. C’est très important pour moi. Je suis quelqu’un de loyal et je veux volontiers rendre cette confiance. »

La recrue veut entrer en action dès que possible. « Je suis en forme et j’ai très envie de jouer. Ajax - PSV est dans ma tête depuis un bon moment. Je n’ai pas joué de matches ces derniers temps, mais je me suis entraîné. Au final, c’est à l’entraîneur de décider ce qu’il veut. Mais je suis prêt. »