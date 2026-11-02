Cruyff confiant : « Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne se débloque à l’Ajax »

Jordi Cruyff garde confiance en Marcos Leonardo. Selon le directeur technique de l’Ajax, l’attaquant brésilien montrera bientôt pourquoi le club a déboursé 20 millions d’euros pour lui l’été dernier.

Leonardo, 23 ans, n’a marqué que deux fois jusqu’à présent sous le maillot de l’Ajax. Devancé par son concurrent Tolu Arokodare, il débute presque chaque semaine sur le banc, même si l’entraîneur Míchel Sánchez lui accorde du temps de jeu en cours de match.

« Ce n’est qu’une question de temps », estime Cruyff lundi dans Rondo, sur Ziggo Sport , à propos de la recrue de l’Ajax. « C’est un autre type d’avant-centre. Ce n’est pas un joueur à qui il suffit d’adresser des centres. Sa façon de se démarquer est différente. Et il a besoin de joueurs qui le comprennent. »

« Mais ce n’est qu’une question de temps. Quand il marquera un but, il se libérera », affirme Cruyff, qui refuse de tirer un trait sur Leonardo comme avant-centre de l’Ajax.

Selon Cruyff, Leonardo a besoin de temps pour s’habituer au football néerlandais. « Ici, on joue aussi beaucoup en un contre un, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des championnats. C’est quand même beaucoup plus exigeant physiquement. Il doit s’y habituer. »

Le dirigeant de l’Ajax souligne que la capacité de Leonardo à trouver les espaces est, en tout cas, un point positif. « On ne peut rater des occasions ou marquer que si l’on est au bon endroit. Pour moi, ce n’est qu’une question de temps. Quand on le voit à l’entraînement, tout rentre. Alors on le sait : ça va arriver. »

Reste à voir si Leonardo sera titulaire jeudi avec l’Ajax. L’équipe de Míchel affrontera alors le FC Midtjylland en phase de groupes de la Ligue Conférence. Elle a récemment battu l’Atalanta 2-0, après une défaite 2-1 sur le terrain du Hajduk Split.