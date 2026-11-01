Croyez-le ou non : une statistique honteuse pour les stars de Liverpool face à Arsenal

Liverpool n'a pas su concrétiser sa domination en occasions dangereuses devant le but d'Arsenal, s'inclinant sur sa pelouse d'« Anfield » sur le score de (1-0), ce dimanche soir, lors de la neuvième journée de Premier League.

Le réseau « Squawka » a rapporté que Liverpool n'a cadré aucun tir face à Arsenal, exactement comme lors du match précédent, les Reds ayant ainsi échoué à cadrer la moindre frappe au cours de leurs deux dernières rencontres contre Arsenal.

Il a ajouté que le dernier tir cadré de Liverpool contre les Gunners remontait au but de Dominik Szoboszlai sur coup franc en août 2025.

Arsenal a brisé la malédiction qui le poursuivait sur la pelouse d'Anfield face à Liverpool, sa dernière victoire remontant à 2012.

De son côté, le réseau « Opta » a souligné que Liverpool n'avait inscrit que 4 buts à Anfield en Premier League cette saison, soit le plus faible total de buts marqués par l'équipe à domicile après cinq matchs en une seule saison de Premier League (elle avait également inscrit quatre buts lors des saisons 1913-1914 et 2012-2013).

Et bien que Liverpool n'ait cadré aucun tir, les 28 touches de balle des joueurs des Reds dans la surface d'Arsenal constituent le total le plus élevé de tous les temps (depuis la saison 2008-2009) pour une équipe en première mi-temps d'un match de Premier League contre Arsenal.

Quant aux 24 points d'Arsenal, il s'agit du total le plus élevé pour une équipe après neuf journées d'une saison de Premier League depuis qu'Arsenal lui-même l'avait réalisé lors de la saison 2022-2023 (également 24 points).

Le club n'avait jamais obtenu davantage de points à ce stade de la saison, excepté lors des saisons 2004-2005 et 2007-2008 (25 points pour les deux).