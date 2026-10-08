Cristiano Ronaldo s’en est pris à Simon Jordan avec un cynisme appuyé. Le consultant se montre critique envers l’attitude de l’attaquant dans le conflit avec le sélectionneur portugais Jorge Jesus, et Ronaldo ne semble visiblement pas l’accepter.

Le journaliste Piers Morgan est un admirateur de Ronaldo depuis des années, au grand agacement de Jordan, ancien propriétaire de Crystal Palace. « Nous savons tous que Ronaldo est un bon footballeur. Mais tu dois sortir ta tête de son cul et être un peu objectif », a-t-il lancé à Morgan sur talkSPORT.

Plus tard mercredi, Morgan est revenu dans sa propre émission Football Uncensored sur toute l’agitation autour de Ronaldo. « Je vais te donner quelque chose de drôle. Quand j’ai envoyé à Ronaldo un extrait de moi avec Simon Jordan, il m’a répondu par message : ce type blond. Dis-lui d’arrêter le botox. On dirait une pomme », a raconté Morgan à Jordan.

Jason Cundy, entre autres, ancien footballeur et invité dans l’émission de Morgan, a éclaté de rire à la remarque de Ronaldo. Jordan n’était d’ailleurs pas lui-même invité dans le talk-show consacré au football.

Morgan est un confident de Ronaldo depuis des années. Il y a quelques années, le Portugais avait accordé une interview explosive au sujet du manager de l’époque, Erik ten Hag, après quoi Ronaldo avait quitté Manchester United.

Ronaldo n’a d’ailleurs pas définitivement mis un terme à sa carrière internationale avec le Portugal. « Il n’est malgré tout pas question d’un adieu définitif. Si je suis physiquement en forme, que je joue dans mon club et que, je l’espère, je marque des buts, alors, après avoir purgé la suspension qui m’est infligée, je serai disponible pour lutter et gagner pour notre équipe nationale. »

« Il conclut sa déclaration par les mots : “C’est, croyez-moi, la plus pure vérité” », a ainsi déclaré l’attaquant d’Al-Nassr.