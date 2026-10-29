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Cristiano Ronaldo a été sacré « Ballon d’Or de tous les temps » à l’issue d’un vote du public organisé pour célébrer le 70e anniversaire de cette prestigieuse récompense. L’attaquant d’Al Nassr a devancé son rival de longue date Lionel Messi pour cette distinction symbolique, les supporters ayant désigné son sacre de 2008, lorsqu’il jouait à Manchester United, comme le plus marquant de tous.

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Ronaldo décroche la distinction suprême du Ballon d’Or

Ronaldo a ajouté une récompense remarquable à son parcours légendaire en étant élu « Ballon d’Or de tous les temps ». Le joueur de 41 ans a reçu cette distinction symbolique à l’occasion du 70e anniversaire de la prestigieuse récompense individuelle.

Cette distinction a été décernée à l’issue d’un vote du public, permettant aux amateurs de football du monde entier de désigner leur lauréat ultime. La victoire de Ronaldo renforce encore son statut de figure parmi les plus emblématiques de l’histoire de ce sport. Le quintuple lauréat du Ballon d’Or a été distingué pour son triomphe exceptionnel de 2008.

La star portugaise dédie sa récompense aux supporters

Après avoir reçu cette distinction unique, l’attaquant d’Al Nassr s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de sa gratitude. Il a tenu à souligner le rôle crucial joué par les supporters dans l’obtention de cette nouvelle récompense.

L’attaquant expérimenté a publié un message chaleureux sur son compte Instagram pour célébrer cette étape. Il tenait à associer ses nombreux fans à travers le monde à ce moment historique.

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« Le football appartient aux supporters ! a écrit Ronaldo. Merci à tous les supporters du monde entier, le Ballon d’Or de tous les temps est aussi le vôtre. »

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Ronaldo devance Messi lors du vote du public

Le vote du public a vu Ronaldo devancer son rival de longue date Messi pour décrocher le titre de meilleur de tous les temps. Les deux joueurs ont dominé le Ballon d’Or pendant plus d’une décennie, donnant naissance à la rivalité individuelle la plus célèbre de l’histoire du football.

Les votants ont finalement préféré la campagne 2008 de Ronaldo au Ballon d’Or historique remporté par Messi en 2012. En 2008, Ronaldo avait mené Manchester United à un magnifique doublé Premier League-Ligue des champions.

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La priorité reste la réussite en Arabie saoudite

Cette victoire symbolique acquise, Ronaldo va de nouveau se concentrer sur ses obligations avec Al Nassr. L’attaquant continue d’évoluer à un haut niveau en Saudi Pro League malgré son entrée dans la dernière partie de sa carrière. Il garde l’ambition d’enrichir le palmarès de son équipe et d’atteindre la barre des 1 000 buts avant de décider, à terme, de raccrocher les crampons.