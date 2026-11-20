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Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à faire prendre des points à Al-Nassr dans le choc saoudien face à Al-Ahli. Le Portugais a pourtant bien commencé en marquant rapidement, avant de manquer un penalty. Al-Ahli, entraîné par Marino Pusic, a ensuite pris le dessus et s’est imposé 3-1. Après cette défaite, Al-Nassr reste troisième, avec seulement deux points d’avance sur Al-Ahli.

Ronaldo était évidemment titulaire avec Al-Nassr et devait livrer des duels directs à Merih Demiral, son ancien coéquipier à la Juventus. Pusic avait aligné Ivan Toney, au cœur d’une polémique , à la pointe de l’attaque.

Le match a bien commencé pour Al-Nassr. Samu Costa a exercé un pressing intense au milieu de terrain et a poussé le ballon jusqu’à Ronaldo. Avec beaucoup d’espace devant lui, ce dernier a marqué en pivotant, sans armer sa frappe : 0-1.

La situation aurait pu devenir encore meilleure pour Al-Nassr moins de cinq minutes plus tard. Les visiteurs ont obtenu un penalty et Ronaldo s’est chargé de le tirer, mais le ballon a heurté le poteau.

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Ce raté allait coûter cher à Al-Nassr. Dans le temps additionnel de la première période, Al-Ahli a égalisé de superbe manière. Toney a délicatement remis le ballon à Galeno, dont la frappe lointaine s’est logée dans la lucarne.

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Au cours d’une seconde période plaisante, Demiral a été maladroitement fauché dans la surface à vingt minutes de la fin. Après vérification par la VAR, Al-Ahli a obtenu un penalty, transformé par Toney : 2-1.

L’entraîneur d’Al-Nassr, Ange Postecoglou, a tenté de provoquer une réaction en faisant entrer Kingsley Coman, sans succès. Peu après son entrée, Al-Ahli a porté le score à 3-1 grâce à Roger Ibañez, qui a repris un corner de Galeno.

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Ronaldo ne savourera donc guère le 986e but de sa carrière. Il n’a pas non plus réduit l’écart avec Toney au classement des buteurs : 14 buts contre 9.

L’international néerlandais Tijjani Reijnders occupe par ailleurs la troisième place de ce classement avec huit buts. Sa contribution offensive participe à la belle et surprenante deuxième place d’Al-Qadsiah en Saudi Pro League.