Cristiano Ronaldo répond directement à Lionel Messi sur Instagram : « Leo... »

Cristiano Ronaldo a réagi sur Instagram à la retraite internationale de son « rival éternel » Lionel Messi. Le Portugais l’a fait sous une publication de l’Argentin, qui exprimait dans son message sa gratitude pour toutes ses années passées en sélection nationale.

« Leo, tant d’années à défendre ton pays et une histoire qui restera à jamais », a réagi Ronaldo sous la publication de Messi. « Tu as tout mon respect pour tout ce que tu as accompli avec l’Argentine. Une accolade. »

Ronaldo comme Messi ont tous deux fait beaucoup parler d’eux lors de cette dernière trêve internationale. Dans le cas de Messi, c’était en raison de son match d’adieu annoncé en sélection, disputé la nuit dernière contre le Bénin.

Ronaldo, lui, a fait l’actualité de manière plus négative. Le Portugais de 41 ans a quitté la sélection nationale après un conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus, a publié un long communiqué dans lequel il exprimait son mécontentement et s’est de nouveau mis à disposition pour la prochaine trêve internationale en novembre.

« Hier, c’était mon dernier match et porter le bleu et blanc me manque déjà », peut-on lire dans le message de Messi auquel Ronaldo a réagi. « Je sais que je prends la bonne décision. Cela a été un voyage incroyable, plein de bonheur et aussi de quelques tristesses, mais je suis certain que cela en valait la peine. »

« Et j’ai encore beaucoup de choses à dire. Il m’est impossible d’exprimer tout ce que je ressens en quelques mots ou dans une publication. Ce parcours aurait été impossible sans ma famille, qui a toujours été à mes côtés et m’a soutenu, surtout dans les moments difficiles, quand j’en avais le plus besoin. »

« Mes amis, tous les coéquipiers et techniciens que j’ai eus, ainsi que leurs staffs techniques, ont eux aussi été indispensables. Je ne veux pas oublier Diego, qui a placé notre pays là où il méritait d’être et, comme je le dis toujours, je sais qu’il nous a aidés en étant ici avec nous et aussi depuis le ciel, à chaque pas que nous avons fait », fait-il évidemment référence à Diego Armando Maradona.

« Merci aux clubs pour lesquels j’ai joué, pour avoir toujours respecté mes sentiments et m’avoir permis de me consacrer à mon pays quand il était temps de défendre le maillot de l’équipe nationale. Et bien sûr, merci aussi à Dieu : sans sa direction et sa volonté, nous n’aurions même pas rêvé d’aller aussi loin. »

« Je suis reconnaissant. Je vous aime tous énormément, vous allez me manquer et je vous remercierai toujours d’être à nos côtés, à mes côtés », a conclu Messi.







