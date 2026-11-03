Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec Erik ten Hag en une seule phrase cinglante

Cristiano Ronaldo a réagi auprès de Piers Morgan aux propos d’Erik ten Hag. Le directeur technique du FC Twente a déclaré dimanche dans Goedemorgen Eredivisie que Ronaldo « n’est plus rien depuis la Juventus ».

Ronaldo et Ten Hag ont travaillé ensemble à Manchester United, mais leur collaboration ne s’est pas bien passée. L’entraîneur a fini par écarter Ronaldo du groupe, avant que celui-ci ne parte pour Al-Nassr durant l’hiver.

Dans un entretien de deux heures avec Piers Morgan, Ronaldo s’en était pris à Ten Hag à l’époque. La superstar portugaise avait affirmé avoir été mal traitée par l’ancien entraîneur de l’Ajax et du FC Utrecht, entre autres.

Dans Goedemorgen Eredivisie, sur ESPN, Ten Hag a de nouveau été interrogé sur son passage à Manchester United et sur sa manière de gérer Ronaldo. « Les joueurs voulaient travailler pour lui parce qu’ils l’admiraient, mais il n’avait plus le niveau de la Premier League. »

« En réalité, il n’est plus rien depuis la Juventus. Le Real Madrid l’a très bien vu. C’est une chose que le Real Madrid fait toujours très bien : renouveler son effectif. Là-bas, ils savent quand un joueur n’a plus le niveau, même si, de l’extérieur, on a encore l’impression qu’il peut suivre. »

Dans le dernier épisode de Football Uncensored de Piers Morgan, le journaliste britannique affirme avoir demandé à Ronaldo de réagir. La réponse de CR7 en disait long.

« Je ne pense pas qu’il mérite qu’on lui consacre le moindre mot », a répondu Ronaldo, selon Morgan.