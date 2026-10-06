Cristiano Ronaldo pose une exigence ferme pour son retour en sélection portugaise

Cristiano Ronaldo ne reviendra pas avec le Portugal tant que Jorge Jesus en sera le sélectionneur, rapporte la branche portugaise de CNN ce mardi après-midi.

La polémique autour de Ronaldo continue d’agiter les esprits. L’attaquant vedette de 41 ans a quitté prématurément le rassemblement portugais jeudi pour retourner à Al-Nassr.

Il l’a fait parce que certains accords passés avec lui n’avaient pas été respectés. Le sélectionneur Jesus l’a aussi fait s’échauffer contre la Norvège (victoire 2-1), avant de finalement ne pas le faire entrer.

Jesus a ensuite déclaré en conférence de presse qu’il n’y avait aucun conflit avec Ronaldo et qu’à ses yeux, le sélectionneur n’avait pas commis d’erreur dans cette affaire.

Ronaldo n’a pas apprécié, et il est donc parti avec son jet privé pour l’Arabie saoudite. Il a ensuite annoncé sur Instagram son départ de la sélection portugaise.

La Fédération portugaise et Jesus ont tenté ces derniers jours de se réconcilier avec le quintuple Ballon d’Or, mais sans succès.

Selon CNN, Ronaldo ne jouera pas pour le Portugal tant que Jesus sera le sélectionneur. Les Portugais voient dans cette déclaration une manière sournoise, de la part de Ronaldo, d’obtenir le licenciement du sélectionneur.