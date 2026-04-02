Cristiano Ronaldo et son club sont accusés de défaut de paiement dans un message sans concession

Le club brésilien Flamengo a fait part de son mécontentement à l'égard de l'UD Almería dans un communiqué officiel publié sur la chaîne du club. Cristiano Ronaldo, copropriétaire du club espagnol depuis février, est également mentionné dans ce communiqué.

Flamengo a publié une déclaration ferme à l'intention d'Almería. Le club brésilien exige le paiement d'une dette datant d'août 2022, suite au transfert de l'attaquant Lázaro Vinícius (24 ans).

Le message commence par une attaque virulente contre le club du sud de l'Espagne : « Almería doit environ 1,8 million d'euros à Flamengo sur une période de 590 jours. » L'attaquant d'Al-Nassr est ensuite également mentionné. « En février, Cristiano Ronaldo a acquis 25 % du club espagnol. » Flamengo sous-entend ainsi qu’il est coresponsable des agissements du club andalou.

Le reste de la déclaration explique plus en détail les accusations. « Almería est en défaut de paiement depuis déjà 590 jours et a accumulé une dette estimée à plus de 1,8 million d’euros, ignorant ainsi de manière éhontée les accords conclus et les règles du football international. »

Flamengo affirme également que la FIFA a reconnu la dette, mais qu’Almería refuse de payer.

Le club va donc prendre des mesures supplémentaires et porter le litige devant le TAS, le Tribunal arbitral du sport. Le club est convaincu que l'instance compétente réagira de manière appropriée face à ce comportement.

Pour le Portugais de 41 ans, contribuer au football en dehors du terrain était une ambition de toujours. Ronaldo a expliqué en février pourquoi il avait choisi d’acquérir des parts dans le club espagnol. « Almería est un club espagnol doté de bases solides et d’un potentiel de croissance évident », a déclaré le buteur de renom.