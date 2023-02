Cristiano Ronaldo élu meilleur joueur du mois de février en Arabie saoudite

Deux mois après son arrivée à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a été élu joueur du mois de février du championnat arabe.

À la toute fin du mois de décembre 2022, Cristiano Ronaldo en avait surpris plus d'un en rejoignant le club saoudien d'Al-Nassr, un mois après son départ de Manchester United. Un choix qui a divisé et provoqué l'incompréhension de certains fans de l'international portugais, lui reprochant un certain manque d'ambition sur le plan sportif. Des critiques qui n'ont pas empêché l'ancien joueur du Real Madrid de bien s'adapter dans son nouveau club et dans son nouveau championnat.

Un premier mois réussi pour Ronaldo

Très rapidement, le quintuple Ballon d'Or a retrouvé son efficacité perdu en première partie de saison avec les Red Devils, et a inscrit son premier but lors de son deuxième match de championnat. Il ne lui en aura fallu que trois pour inscrire un quadruplé sous ses nouvelles couleurs, face à Al-Wehda (4-0). Sur sa lancée, le mythique numéro 7 a ensuite délivré deux passes décisives contre Taawon (2-1) avant de planter un triplé sur la pelouse de Damac (3-0). Rapidement devenu indispensable à sa nouvelle équipe, CR7 a tout simplement été impliqué sur les neuf derniers buts d'Al-Nassr.

Quatrième meilleur buteur du championnat en ayant joué seulement 5 matches sur 18 cette saison, le natif de Madère contribue grandement à la première place de son nouveau club et marque déjà de son empreinte son nouveau championnat. L'attaquant de 38 ans a donc logiquement été récompensé par le titre de meilleur joueur du mois de février de Saudi Pro League ce mardi.