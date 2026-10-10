Cristiano Ronaldo écope d’une suspension officielle

Cristiano Ronaldo est provisoirement suspendu par la Fédération portugaise de football (FPF). L’attaquant de 41 ans d’Al-Nassr fait l’objet d’une enquête disciplinaire après avoir récemment quitté le stage de la sélection nationale à la suite d’un conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus. On ne sait pas encore combien de temps Ronaldo devra rester à l’écart.

La fédération portugaise a annoncé vendredi 9 octobre qu’une procédure disciplinaire officielle avait été ouverte contre le capitaine. L’affaire porte sur des événements signalés à la fédération le 7 octobre. Ronaldo reste provisoirement suspendu jusqu’à ce qu’il y ait davantage de clarté sur la sanction définitive.

Dans un communiqué officiel, la FPF confirme que la commission disciplinaire a décidé le 9 octobre d’ouvrir une enquête sur les possibles infractions de Ronaldo. La fédération souligne que l’attaquant était déjà automatiquement suspendu à titre préventif et qu’une suspension provisoire supplémentaire a désormais aussi été prononcée. En outre, l’affaire a pris un caractère urgent.

L’origine des mesures disciplinaires est le départ remarqué de Ronaldo du stage portugais. Le vétéran est entré en conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus après être resté sur le banc des remplaçants lors du match international remporté 2-1 contre la Norvège. Selon Ronaldo, l’entraîneur lui avait assuré au préalable qu’il pourrait jouer environ une demi-heure.

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Ronaldo a bien dû s’échauffer pendant ce match, mais n’a finalement eu aucune minute de jeu. L’attaquant a donc eu le sentiment de ne pas être pris au sérieux et a ensuite affirmé que Jesus n’avait pas non plus respecté un deuxième engagement. D’après Ronaldo, le sélectionneur lui aurait promis de s’expliquer publiquement sur la situation lors d’une conférence de presse.

Les tensions sont ensuite montées à un tel point que Ronaldo a décidé de quitter le stage, avant même que le Portugal n’affronte le Danemark. La star portugaise a ensuite publié une longue déclaration publique dans laquelle elle a présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters. Il y reconnaissait que sa décision de quitter la sélection nationale ne pouvait pas rester sans conséquences.

Fait notable, Ronaldo a lui-même réclamé dans cette déclaration une sanction appropriée. Le capitaine a souligné que son statut d’exemple était précisément une raison d’évaluer sévèrement ses actes. Il a ainsi clairement fait savoir qu’il était prêt à accepter les conséquences de son départ, malgré ses critiques sur la manière d’agir de Jesus.

Selon le règlement disciplinaire de la Fédération portugaise de football, Ronaldo risque une suspension d’un à six mois, éventuellement assortie d’une amende. Son aveu pourrait éventuellement conduire à une réduction de la sanction finale, mais rien n’a encore été définitivement décidé à ce sujet.