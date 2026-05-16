Cristiano Ronaldo doit à nouveau faire face à un revers inattendu

Cristiano Ronaldo échoue à nouveau à soulever un trophée avec Al Nassr. Le club saoudien a été surpris samedi soir en finale de l’AFC Champions League Two par Gamba Osaka. Les Japonais ont gagné 1-0 à Riyad et ont ainsi marqué l’histoire.

Pour Al Nassr, c’est un nouveau coup dur après une semaine déjà mouvementée : le sacre national saoudien avait déjà été repoussé suite à une erreur grossière du gardien Bento en fin de match. Dans cette finale continentale, rien ne s’est passé comme prévu pour l’équipe de Cristiano Ronaldo.

Al Nassr a bien entamé la rencontre et s’est créé plusieurs occasions en début de match. Un but semblait inévitable, mais c’est Gamba Osaka qui a frappé en premier. Après trente minutes de jeu, Deniz Hümmet a surpris tout le monde en ouvrant le score pour les Japonais.

Le but de Hümmet est sorti de nulle part : il s’agissait seulement de la deuxième tentative des Japonais, qui ont ainsi exploité avec une efficacité redoutable leurs rares occasions. Al Nassr, en revanche, a multiplié les occasions manquées et a vu sa frustration monter tout au long de la première période.

Avant la mi-temps, le club saoudien a tenté pas moins de douze tirs au but, sans succès. Après la pause, le scénario n’a guère changé : Al Nassr a constamment eu le ballon, terminant avec 72 % de possession, mais sans se montrer réellement dangereux. Ronaldo et ses coéquipiers n’ont pas réussi à ébranler sérieusement la défense japonaise.

Gamba Osaka a bien résisté et a tenu bon jusqu’au bout, signant ainsi son sixième match consécutif sans encaisser dans la compétition. Une solidité défensive qui s’est révélée décisive pour une soirée historique.

Grâce à cette victoire, le Gamba Osaka devient le premier club japonais à remporter l'AFC Champions League Two. Al Nassr et Ronaldo, eux, devront encore patienter avant d'ajouter un nouveau titre à leur palmarès, tandis que la pression sur cette équipe de stars ne cessera de monter à l'approche de la fin de la saison.