Le retour des stars peut représenter un atout pour n'importe quel entraîneur, mais il se transforme parfois en épreuve délicate lorsque les remplaçants parviennent à afficher un niveau supérieur aux attentes.

C'est précisément ce qui attend le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, à l'approche du retour de Salem Al-Dawsari et Saud Abdulhamid dans ses plans, après que l'expérience de la Coupe du Golfe 27 a démontré que la sélection saoudienne est capable de briller et de décrocher des titres même en l'absence de certains de ses éléments les plus en vue.

Lors du tournoi du Golfe, Donis a su conduire la sélection saoudienne vers un sacre, le quatrième de son histoire, en s'appuyant sur un groupe de joueurs qui ont saisi leur chance et prouvé leur capacité à apporter un plus.

Avec le retour des grands noms, le défi ne se limitera pas au choix du onze théoriquement le plus fort, mais s'étendra à la manière de préserver l'harmonie obtenue, sans gâcher ce que les joueurs qui se sont illustrés durant le tournoi ont apporté.

Les doublures de Saud et Salem : la clé du sacre à la Coupe du Golfe 27

Au poste de latéral droit, Donis a trouvé plusieurs solutions en l'absence de Saud Abdulhamid, après avoir donné sa chance à Mohammed Mahzari, Nawaf Boushal et Mohammed Abu Al-Shamat. Le trio a affiché un niveau remarquable qui a aidé la sélection à conserver son équilibre et offert au staff technique une plus grande souplesse dans la gestion des matches.

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Le recours à ces noms n'a pas été un simple palliatif imposé par les circonstances, mais une occasion de découvrir de nouvelles options exploitables à l'avenir.

Sur le flanc gauche, d'autres noms ont montré qu'ils étaient capables de faire la différence, à commencer par Humam Al-Hemami, brillant et désigné meilleur joueur du tournoi, aux côtés de Sultan Mandash et Saleh Abu Al-Shamat, auteurs de bonnes prestations et qui ont contribué à offrir à la sélection des solutions offensives variées.

Ce groupe a prouvé que l'absence de Salem Al-Dawsari n'a pas empêché l'Arabie saoudite de disposer de vitesse, de technique et de la capacité à percer les défenses adverses ; elle a même permis à de nouveaux éléments de se révéler.

Le retour des stars : les plans de Donis vont-ils changer ?

On ne peut ignorer la valeur technique de Salem Al-Dawsari, grâce à son expérience et à sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous. Saud Abdulhamid représente lui aussi un apport important, de par ses qualités sur le flanc droit et son vécu professionnel.

Leur retour constituera donc un gain évident pour la sélection, mais leur présence dans la liste ne signifie pas nécessairement que tous les postes occupés par les doublures reviendront automatiquement à leurs anciens titulaires sans concurrence.

Le casse-tête auquel Donis fait face consiste à trouver l'équilibre entre le statut des stars et ses nouvelles options techniques. Replacer Salem sur le flanc gauche pourrait affecter le rôle de Humam Al-Hemami, auteur d'un tournoi exceptionnel, tandis que le retour de Saud pourrait placer Mahzari, Boushal et Abu Al-Shamat devant une nouvelle concurrence au poste de latéral droit, après qu'ils ont su exploiter la chance qui leur a été offerte.

Donis devant son test le plus difficile : satisfaire les stars ou récompenser ceux qui ont brillé ?

Il ne sera pas facile pour Donis de gérer ce dossier, d'autant que la prochaine étape exige de préserver l'esprit collectif qui a permis à la sélection d'être sacrée, tout en tirant profit de l'expérience des éléments cadres.

L'entraîneur qui a su trouver des solutions de rechange lors de la Coupe du Golfe 27 devra désormais prouver sa capacité à intégrer ces éléments avec les revenants, sans que l'équipe perde son identité ou l'équilibre qu'elle a affiché durant le tournoi.

Par conséquent, le retour de Salem et Saud ne doit pas se transformer en véritable crise au sein de la sélection ; il peut au contraire devenir une occasion d'accroître la concurrence et d'élever la qualité des options disponibles.

Mais cela exige de Donis qu'il fasse de la performance et de l'état de forme deux critères essentiels de sélection, plutôt que de se fier aux seuls noms. Le technicien grec va-t-il conserver les éléments qui l'ont mené au titre du Golfe, ou le statut des stars va-t-il de nouveau s'imposer dans le onze de départ ? La réponse déterminera en grande partie le visage de l'Arabie saoudite lors de ses prochaines échéances.



