La Fédération saoudienne de football s'est invitée dans la crise du report du match entre Al-Nassr et Al-Wasl des Émirats arabes unis, après que la Confédération asiatique de football a annoncé le report de la rencontre qui devait se tenir demain lundi en soirée, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite de la saison 2026-2027.

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La Fédération saoudienne a publié un communiqué officiel détaillant les préparatifs ayant précédé la décision de report, affirmant que toutes les dispositions nécessaires pour accueillir la délégation d'Al-Wasl et organiser le match à la date prévue avaient été finalisées, en coordination avec le club d'Al-Nassr et les parties concernées.

La Fédération saoudienne dévoile les coulisses de la préparation du match

La Fédération saoudienne de football a déclaré dans son communiqué : « La Fédération saoudienne de football, en coordination avec le club d'Al-Nassr et les parties concernées, a œuvré à finaliser l'ensemble des procédures et dispositions nécessaires pour accueillir la délégation du club d'Al-Wasl, y compris la délivrance des autorisations de vol, la mise à disposition de toutes les exigences organisationnelles et logistiques, et l'information de la Confédération asiatique à ce sujet par le biais de correspondances officielles. »

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Le communiqué a ajouté que la Fédération saoudienne s'était également coordonnée avec la Fédération émiratie de football et le club d'Al-Wasl, les informant de la finalisation des dispositions et de la disponibilité à accueillir la délégation, dans le cadre de la préparation de la tenue de la rencontre à la date prévue au préalable.

Arrivée des arbitres et du commissaire de match à Riyad

La Fédération saoudienne a souligné que le commissaire de match et le corps arbitral chargé de diriger la rencontre étaient arrivés à Riyad plus tôt, en vue de diriger la rencontre, considérant que cela confirme la finalisation des dispositions relatives à l'accueil du match.

En conclusion de son communiqué, la Fédération saoudienne de football a insisté sur son soutien total au club d'Al-Nassr et à l'ensemble des clubs saoudiens participant aux compétitions à l'étranger, affirmant sa disposition à offrir toutes les formes de soutien et d'appui dans toute procédure réglementaire que les clubs pourraient engager afin de préserver leurs droits.

Le communiqué de la Fédération saoudienne intervient à la suite de la décision de report, dans l'attente de ce que révéleront les prochains développements concernant la date de la tenue du match entre Al-Nassr et Al-Wasl, ainsi que la position du club saoudien à l'égard de la décision asiatique.