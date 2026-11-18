Comment regarder Coventry City - Crystal Palace avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de façon plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du service et profiter du match !

Présentation du match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City reçoit Crystal Palace à la Coventry Building Society Arena pour un match de Premier League lourd d’enjeux aux deux extrémités du classement.

Coventry occupe la 17e place, juste au-dessus de la zone de relégation, tandis que Palace est dernier, à la 20e place, à deux points du maintien après dix matches disputés.

Crystal Palace se présente avec un nouvel entraîneur. Nommé en début de semaine, Thomas Frank prend les commandes d’un effectif qui a encaissé 24 buts cette saison, plus que toute autre équipe du championnat. Difficile d’imaginer première mission plus ardue : un déplacement chez une équipe de Coventry qui lutte pour s’éloigner de la zone de relégation.

Le Coventry de Frank Lampard a ses propres problèmes. Il a perdu trois de ses cinq derniers matches de championnat et devra se méfier d’une équipe de Palace qui, malgré ses difficultés, reste dangereuse en attaque lorsque ses joueurs sont disponibles.

Jean-Philippe Mateta est suspendu côté visiteurs, tandis qu’une longue liste de blessés réduit encore les options de Frank pour son premier match sur le banc chez les rivaux du club de Selhurst Park.

Coventry compte lui aussi de nombreux absents. Lampard aura besoin d’une bonne prestation des joueurs à sa disposition pour donner à son équipe un peu d’air par rapport aux trois derniers.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Coventry City - Crystal Palace, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

Nouvelles des équipes et effectifs