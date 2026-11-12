Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
New Zealand v ChinaGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Couvrez-vous ! La Chine prend des mesures strictes avant le choc arabe

Suivez GOAL sur Google

Les autorités chinoises sont revenues à une application stricte des restrictions imposées sur les tatouages apparents chez les joueurs de l'équipe nationale de football, après que la rigueur de ces mesures s'était relâchée au cours des dernières années. Elles obligent désormais à nouveau les joueurs à dissimuler leurs tatouages lorsqu'ils portent le maillot de la sélection, une démarche qui intervient parallèlement au recul des résultats de l'équipe et à la montée des pressions sur le football chinois.

Publicité

Selon un rapport du journal « L'Équipe » français, plusieurs joueurs de la sélection chinoise ont été contraints de porter des manchons couleur chair afin de dissimuler leurs tatouages lors du match amical face au Tadjikistan, disputé le 6 octobre dernier et soldé par une défaite de la Chine sur le score d'un but à zéro.

Ces développements interviennent à un moment où la sélection chinoise traverse une période difficile, après avoir subi deux lourdes défaites face à la Nouvelle-Zélande sur le score de trois buts à zéro, et face à la Palestine sur le score de cinq buts à zéro, avant sa défaite contre le Tadjikistan.

Après ces revers, la sélection chinoise a reculé à la 96e place au classement de la Fédération internationale de football (FIFA).

Le rapport cite William Bi, journaliste et analyste installé à Pékin, qui estime que les résultats négatifs récents ont peut-être suscité le mécontentement des responsables des hautes autorités et contribué à réappliquer les restrictions avec davantage de sévérité, d'autant que les tatouages sont encore considérés dans certains milieux officiels comme une manifestation de l'influence de la culture occidentale, et de ce que ces milieux qualifient de « décadence ».

Publicité
Publicité

Histoire des restrictions

Ces mesures ne sont pas nouvelles dans le football chinois, puisque les autorités ont commencé à imposer des restrictions sur les tatouages des joueurs des sélections nationales durant la saison 2018-2019, en leur demandant de les couvrir pendant les matchs et les apparitions médiatiques.

Related Topics

L'application de ces consignes est devenue moins stricte en Chine à partir de l'année 2020.

À lire aussi

Casillas, furieux, retire ses deux fils du Real Madrid

Publicité

Le Barça répond au transfert du Real Madrid en se tournant vers le joyau de l'Allemagne

En décembre 2021, l'Administration générale des sports de Chine a publié des directives plus sévères pour encadrer la situation des joueurs de football, comprenant l'interdiction pour les joueurs de la sélection A et de la sélection des moins de 23 ans de se faire de nouveaux tatouages.

Publicité

À cela s'ajoute la demande faite aux porteurs de tatouages existants de les enlever, ou de les couvrir pendant les entraînements et les matchs, dans les cas exceptionnels ayant obtenu l'accord de l'instance concernée.

Les restrictions se sont étendues aux sélections des moins de 20 ans et aux sélections plus jeunes, avec l'interdiction de convoquer les joueurs portant des tatouages.

Publicité

Les autorités ont justifié ces mesures par leur volonté de donner une image positive des joueurs de football et d'en faire des modèles à suivre dans la société, ainsi que de renforcer l'éducation nationale chez les joueurs.

Le paradoxe réside dans le fait que ces restrictions ne s'appliquent pas de la même manière aux joueurs des clubs, puisqu'ils peuvent toujours apparaître avec leurs tatouages lors des matchs du championnat chinois, alors qu'il leur est demandé de les dissimuler lorsqu'ils représentent la sélection nationale.

Publicité

L'intérêt pour cette question devrait se raviver lors des deux prochains matchs amicaux de la Chine, face à la Malaisie le 14 novembre et à Bahreïn le 17 du même mois, dans l'attente de voir dans quelle mesure les joueurs se conformeront aux nouvelles consignes, en parallèle des préparatifs de la sélection pour les échéances à venir.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

Voir le profil de l'auteur