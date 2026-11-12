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Les autorités chinoises sont revenues à une application stricte des restrictions imposées sur les tatouages apparents chez les joueurs de l'équipe nationale de football, après que la rigueur de ces mesures s'était relâchée au cours des dernières années. Elles obligent désormais à nouveau les joueurs à dissimuler leurs tatouages lorsqu'ils portent le maillot de la sélection, une démarche qui intervient parallèlement au recul des résultats de l'équipe et à la montée des pressions sur le football chinois.

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Selon un rapport du journal « L'Équipe » français, plusieurs joueurs de la sélection chinoise ont été contraints de porter des manchons couleur chair afin de dissimuler leurs tatouages lors du match amical face au Tadjikistan, disputé le 6 octobre dernier et soldé par une défaite de la Chine sur le score d'un but à zéro.

Ces développements interviennent à un moment où la sélection chinoise traverse une période difficile, après avoir subi deux lourdes défaites face à la Nouvelle-Zélande sur le score de trois buts à zéro, et face à la Palestine sur le score de cinq buts à zéro, avant sa défaite contre le Tadjikistan.

Après ces revers, la sélection chinoise a reculé à la 96e place au classement de la Fédération internationale de football (FIFA).

Le rapport cite William Bi, journaliste et analyste installé à Pékin, qui estime que les résultats négatifs récents ont peut-être suscité le mécontentement des responsables des hautes autorités et contribué à réappliquer les restrictions avec davantage de sévérité, d'autant que les tatouages sont encore considérés dans certains milieux officiels comme une manifestation de l'influence de la culture occidentale, et de ce que ces milieux qualifient de « décadence ».

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Histoire des restrictions

Ces mesures ne sont pas nouvelles dans le football chinois, puisque les autorités ont commencé à imposer des restrictions sur les tatouages des joueurs des sélections nationales durant la saison 2018-2019, en leur demandant de les couvrir pendant les matchs et les apparitions médiatiques.

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L'application de ces consignes est devenue moins stricte en Chine à partir de l'année 2020.

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En décembre 2021, l'Administration générale des sports de Chine a publié des directives plus sévères pour encadrer la situation des joueurs de football, comprenant l'interdiction pour les joueurs de la sélection A et de la sélection des moins de 23 ans de se faire de nouveaux tatouages.

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À cela s'ajoute la demande faite aux porteurs de tatouages existants de les enlever, ou de les couvrir pendant les entraînements et les matchs, dans les cas exceptionnels ayant obtenu l'accord de l'instance concernée.

Les restrictions se sont étendues aux sélections des moins de 20 ans et aux sélections plus jeunes, avec l'interdiction de convoquer les joueurs portant des tatouages.

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Les autorités ont justifié ces mesures par leur volonté de donner une image positive des joueurs de football et d'en faire des modèles à suivre dans la société, ainsi que de renforcer l'éducation nationale chez les joueurs.

Le paradoxe réside dans le fait que ces restrictions ne s'appliquent pas de la même manière aux joueurs des clubs, puisqu'ils peuvent toujours apparaître avec leurs tatouages lors des matchs du championnat chinois, alors qu'il leur est demandé de les dissimuler lorsqu'ils représentent la sélection nationale.

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L'intérêt pour cette question devrait se raviver lors des deux prochains matchs amicaux de la Chine, face à la Malaisie le 14 novembre et à Bahreïn le 17 du même mois, dans l'attente de voir dans quelle mesure les joueurs se conformeront aux nouvelles consignes, en parallèle des préparatifs de la sélection pour les échéances à venir.