La décision de la Fédération internationale de football (FIFA) de lever la suspension de Folarin Balogun, l’attaquant de l’équipe des États-Unis, continue de provoquer un vif débat au sein du camp belge, à la veille du match qui opposera les deux formations mardi matin, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant américain avait été expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, en seizièmes de finale, et initialement suspendu, avant d’être finalement innocenté à la suite d’une décision de la commission de discipline, ce qui lui permet d’être normalement éligible pour affronter la Belgique après la levée de sa suspension.

La Fédération belge a immédiatement contesté cette décision, arguant que le règlement prévoit une suspension automatique pour le match suivant.

Lors d’une conférence de presse, Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid et des Diables Rouges, a toutefois minimisé l’incidence de cette polémique sur la préparation de son équipe.

Selon le site français « Foot Mercato », il a déclaré : « Pour nous, cela ne changera pas grand-chose. Ce sont des questions qui relèvent de la fédération. Mais nous avons été surpris par une décision prise un jour avant le match. »

Il a ajouté : « Nous devons gagner sur le terrain. Nous en avons discuté pendant cinq minutes en groupe, mais nous étions tous d’accord pour dire que, avec ou sans Balugon, nous devons gagner et nous concentrer sur nous-mêmes. »

Il a conclu : « Ce sera un match difficile, d’autant plus avec les supporters dans les tribunes. Les deux équipes veulent gagner. »