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Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Courtois explose de colère : « Nous avons puni les Américains pour leur manque de respect à notre égard »

États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Coupe du monde
T. Courtois
É.-U.
Belgique

Un match explosif en quarts de finale

Le gardien belge Thibaut Courtois a laissé éclater sa colère après la victoire écrasante de son équipe nationale face aux États-Unis (4-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, qualifiant ce succès de « punition pour le manque de respect américain » dans des déclarations virulentes où il a critiqué le niveau général de l’équipe hôte.

La polémique autour de l’annulation du carton rouge infligé à Fularin Balugon, après une intervention manifeste du président Donald Trump, a certes parasité l’ambiance, mais la star américaine n’a eu aucune chance face à l’attaque belge dévastatrice.

Alors que la plupart des « Diables Rouges » sont restés mesurés après la rencontre, Courtois s’est emporté dans la zone mixte : « Nous avons puni les Américains pour leur manque de respect ces derniers jours. »

Le gardien du Real Madrid a ensuite étayé son propos en remettant en cause le niveau général de la sélection américaine : « J’ai lu ça et j’ai un peu ri. Je comprends leur envie de faire du bruit autour des États-Unis, mais j’étais aujourd’hui plus confiant dans notre victoire que lors de celle contre le Sénégal, qui possède une meilleure équipe que les États-Unis. »

Il a conclu avec assurance : « Notre objectif était d’atteindre les quarts de finale, et tout ce qui suivra sera un bonus », rappelant les ambitions belges avant d’affronter l’Espagne vendredi prochain à Los Angeles.

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BEL

Le gardien avait déjà prévenu : « On nous a sous-estimés ces derniers jours. Certains disaient que les États-Unis allaient facilement nous battre et que nous n’étions plus la même équipe. Je pense que nous avons prouvé aujourd’hui que nous sommes une bonne équipe. »

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