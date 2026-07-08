Coupe du monde sur Peacock : couverture en espagnol, prix des abonnements, essais gratuits, offres spéciales et plus encore

Le compte à rebours de la Coupe du monde de la FIFA 2026 est officiellement entré dans sa dernière ligne droite. Pour les puristes du football aux États-Unis qui veulent vivre le tournoi avec un maximum d’énergie, de passion et de finesse tactique, les retransmissions en espagnol sont la référence absolue.

En tant que plateforme de streaming exclusive de la division sportive en espagnol de NBCUniversal, Peacock s’impose comme la destination incontournable pour suivre ce tournoi historique réunissant 48 équipes. Grâce à une couverture complète signée Telemundo Deportes et Universo, Peacock diffusera en direct et en espagnol l’intégralité des 104 matchs, du coup d’envoi à l’Estadio Azteca le 11 juin jusqu’à la finale au MetLife Stadium le 19 juillet 2026.

GOAL vous propose un guide complet pour suivre la Coupe du monde 2026 sur Peacock, avec les tarifs d’abonnement en temps réel, les offres promotionnelles en cours, les bons plans cachés et les informations techniques essentielles.









Calendrier des prochains matchs de la Coupe du monde à la télévision





Offres Peacock pour la Coupe du monde et coûts d’abonnement

L’interface premium de Peacock regroupe l’intégralité des rencontres sur une même plateforme, éliminant ainsi la nécessité de basculer entre plusieurs applications pour suivre les différents groupes. NBCUniversal décline son offre en trois niveaux distincts, mais les passionnés de football doivent consulter attentivement les conditions générales avant de souscrire :





Niveau d’abonnement Prix mensuel Prix annuel Inclus les matchs de la Coupe du monde en direct ? Idéal pour Peacock Select 7,99 $/mois 79,99 $/an ❌ Non Catalogue Budget TV/Bravo à rattraper Peacock Premium 10,99 $/mois 109,99 $/an OUI (avec publicités) Diffusion intégrale des tournois Peacock Premium Plus 16,99 €/mois 169,99 $/an OUI (VOD sans publicité) Téléchargements hors ligne + NBC locale en direct 24 h/24, 7 j/7

⚠️ CONSEIL D’EXPERT : Évitez le piège « Select » Peacock a récemment lancé une formule économique, « Peacock Select » (7,99 $/mois). Bien qu’alléchante, cette option exclut toute couverture sportive en direct, y compris les tournois. Pour suivre la Coupe du monde 2026, il vous faudra donc opter au minimum pour « Peacock Premium » (10,99 $/mois).











Offres, promotions et essais gratuits Peacock actuels

Bien que Peacock ne propose plus d’essai gratuit permanent et autonome pour les nouveaux utilisateurs, plusieurs promotions de streaming vérifiées et partenariats commerciaux permettent de réduire considérablement le coût de votre abonnement pour la Coupe du monde :

Le pack Apple TV+ : si vous souhaitez regrouper vos abonnements, vous pouvez opter pour le pack officiel Apple TV+ et Peacock Premium à seulement 14,99 $/mois , soit une économie de 33 % par rapport aux souscriptions individuelles.

Inclusion gratuite d’Instacart Plus : les abonnés actifs à Instacart Plus (9,99 $/mois ou 99 $/an) bénéficient automatiquement d’un abonnement Peacock Premium entièrement gratuit , dans le cadre des avantages de leur abonnement. Si vous utilisez déjà ce service de livraison, il vous suffit de lier vos comptes via le menu des paramètres d’Instacart pour accéder à la Coupe du monde.

Avantage « Choice Perk » de Walmart+ : les abonnés Walmart+ (12,95 $/mois) profitent d’un avantage de streaming numérique renouvelable. Ils peuvent activer soit Peacock Premium, soit Paramount+ Essential, et changer de service tous les 90 jours — idéal pour basculer vers Peacock juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde le 11 juin.

L’offre de fidélisation « annulation » : un secret de communauté largement utilisé par les abonnés annuels : les utilisateurs qui se rendent dans les paramètres de leur compte et cliquent sur « Annuler l’abonnement » juste avant la période de renouvellement se voient souvent proposer une offre de fidélisation automatisée et personnalisée, qui réduit souvent le prix d’une année complète et consécutive d’abonnement à Peacock Premium à 39,99 $/an , soit une remise très importante.

Fonctionnalités de streaming Premium de la Coupe du monde 2026

Regarder la compétition sur Peacock donne accès à plusieurs fonctionnalités numériques exclusives, conçues pour célébrer le 30e anniversaire de l’épreuve :

Audio expert Telemundo Deportes : plongez dans l’ambiance du stade grâce au son ambiant haute fidélité et aux commentaires de l’équipe emblématique menée par Andrés Cantor.

« Interactive Gold Hub » : affichez en direct sur votre écran les statistiques en temps réel, les schémas tactiques, le classement mis à jour de la phase de groupes et des alertes instantanées pour chaque but marqué durant les rencontres simultanées.

Catch-Up Fast Forward : vous arrivez en retard sur un match ? Le lecteur Peacock vous propose un résumé automatisé de 5 minutes de ce que vous avez manqué, puis bascule sans transition vers la diffusion en direct.

Flux « Hoy en el Mundial Studio » : accédez 24 h/24 à des analyses d’avant-match, à des résumés d’après-match et à des tables rondes tactiques approfondies diffusées en direct depuis les villes hôtes.

Comment configurer Peacock pour la Coupe du monde

Préparer votre système pour le coup d’envoi du tournoi prend moins de deux minutes sur n’importe quel appareil de streaming courant (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV ou les téléviseurs connectés récents) :

Créez un compte ou connectez-vous : ouvrez PeacockTV.com sur votre ordinateur ou votre mobile, souscrivez au forfaitPremium et saisissez vos informations de paiement. Téléchargez l’application : ouvrez le magasin d’applications de votre téléviseur ou de votre clé de streaming, recherchez « Peacock », puis cliquez sur « Télécharger ». Associez votre appareil : lancez l’application sur votre téléviseur. Un code d’activation unique s’affichera. Scannez le code QR à l’écran avec l’appareil photo de votre smartphone pour vous connecter instantanément sans saisir manuellement votre mot de passe. Personnalisez votre profil de streaming : rendez-vous dans la rubrique « Sports », indiquez « Football » comme centre d’intérêt principal et épinglez la page d’accueil de la Coupe du monde de la FIFA 2026 directement sur l’écran d’accueil de l’application.



