Coupe du monde sur Fubo : essais gratuits, promotions, offres, abonnements, formules et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme le plus grand spectacle de l’histoire du football. Pour ne manquer aucun de ces moments incroyables, Fubo propose l’une des plateformes de streaming sportif les plus haut de gamme et les plus performantes du marché. Que vous souhaitiez regarder les matchs en 4K native sur le téléviseur de votre salon ou suivre les rencontres en direct sur votre appareil mobile lors de vos déplacements, Fubo regroupe toutes les chaînes nécessaires au sein d’une plateforme unique et cohérente.

GOAL vous guide pas à pas pour regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Fubo : derniers tarifs, offres de réduction, période d’essai gratuite et étapes de configuration de votre appareil, afin que vous ne manquiez aucun but, du coup d’envoi au coup de sifflet final.

Calendrier des prochains matchs de la Coupe du monde à la télévision





Quels forfaits Fubo incluent la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Aux États-Unis, les droits de diffusion en anglais sont répartis entre FOX et FS1 (qui couvrent l’ensemble des 104 matchs), tandis que la couverture en espagnol est assurée par Telemundo et Universo. Pour être sûr d’avoir accès à l’intégralité des matchs, vous devez souscrire à une formule qui inclut ces quatre chaînes.





Fubo propose des formules d’abonnement sur mesure, adaptées à tous les budgets et à toutes les préférences linguistiques :

Forfait Prix promotionnel (1^(er) mois) Prix standard Couverture de la Coupe du monde Idéal pour Fubo Latino 9,99 $/mois (les 2 premiers mois) 14,99 $/mois Couverture intégrale en espagnol (Telemundo et Universo) Idéal pour les supporters soucieux de leur budget, avec des diffusions en espagnol. Fubo Sports™ & News 45,99 $/mois 55,99 $/mois Réseau FOX : matchs uniquement Offre d’entrée de gamme en anglais Fubo Pro (Live TV Core) 48,99 €/mois 73,99 $/mois Les 104 matchs (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Offre complète pour les abonnés qui abandonnent le câble. Fubo Ultra 53,99 $/mois 83,99 $/mois Les 104 matchs + flux 4K HDR Pour les puristes du sport en haute fidélité.

Offres, promotions et essais gratuits Fubo actuels

Créez simplement un nouveau compte avant le début de la compétition pour profiter immédiatement de ces offres saisonnières et de lancement. Les réductions s’appliquent automatiquement en fin de commande, sans besoin de saisir de code promo.

Essai gratuit de 5 jours : offert aux nouveaux abonnés sur tous les forfaits principaux de télévision en direct. Il permet d’explorer les fonctionnalités de la plateforme, le bouquet de chaînes et la qualité du streaming sans engagement.

Les nouveaux abonnés peuvent également économiser entre 25 et 30 $ sur leur premier mois de Fubo Pro ou Fubo Ultra, une réduction bienvenue pour couvrir la longue phase de groupes du tournoi.

Offre vérifiée via ID.me : militaires, premiers intervenants, fonctionnaires et seniors peuvent obtenir 30 $ deréduction sur leurs deux premiers mois d’abonnement à Fubo Pro.









Comment configurer Fubo pour la Coupe du monde

La création de votre compte et l’installation de l’application sur vos appareils prennent moins de deux minutes :

Choisissez votre abonnement : connectez-vous à la page d’inscription officielle de Fubo, sélectionnez la formule de télévision en direct qui correspond à votre budget (veillez à opter pour le forfait « Ultra » si vous souhaitez profiter de la 4K), puis activez votre essai gratuit de 5 jours. Téléchargez l’application native : Fubo propose des applications pleinement optimisées et à haute fréquence d’images sur presque tous les écosystèmes matériels. Rendez-vous sur l’App Store de votre appareil (y compris Apple TV (tvOS), Roku, Amazon Fire TV, Google TV, les téléviseurs intelligents Samsung/LG et les appareils mobiles iOS/Android ) et cliquez sur « Installer ». Connectez-vous et configurez : Ouvrez l’application sur votre écran, saisissez vos identifiants nouvellement créés et vérifiez votre code postal local pour débloquer immédiatement les chaînes FOX ou Telemundo de votre région.

Peut-on regarder la Coupe du monde 2026 gratuitement sur Fubo ?

Bien que Fubo soit un service premium, les abonnés peuvent optimiser les cinq jours d’essai gratuit pour regarder de nombreux matchs très attendus sans frais.

En lançant votre essai juste avant la cérémonie d’ouverture, vous pourrez suivre l’intégralité du match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud ainsi que l’entrée très attendue des États-Unis face au Paraguay.

💡 Astuce pro : chaque abonnement Fubo inclut un enregistreur cloud illimité. Si une rencontre se joue hors de votre zone de couverture pendant vos horaires de travail ou en pleine nuit, programmez-la pour qu’elle s’enregistre automatiquement et visionnez la rediffusion intégrale quand vous le souhaitez, sur n’importe quel appareil.



Enfin, sachez que Fubo propose la 4K sur certaines rencontres.

Oui ! Fubo figure parmi les plateformes de référence pour regarder le football en direct avec une qualité d’image exceptionnelle. En souscrivant à l’offre Fubo Ultra, vous accédez à des chaînes dédiées aux événements en 4K, diffusant les flux officiels en ultra-haute définition directement issus des diffuseurs hôtes. Associé à un écran 4K compatible et à une connexion Internet performante, Fubo vous plonge au cœur de l’ambiance électrique du stade, sans aucune saccade ni latence.







