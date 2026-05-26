Coupe du monde sur Fubo : essais gratuits, promotions, offres, abonnements, formules et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme le plus grand spectacle de l’histoire du football. Pour ne manquer aucun de ces moments incroyables, Fubo propose l’une des plateformes de streaming sportif les plus haut de gamme et les plus performantes du marché. Que vous souhaitiez regarder les matchs en streaming dans une qualité 4K native époustouflante sur le téléviseur de votre salon ou suivre les rencontres en direct sur votre appareil mobile en déplacement, Fubo regroupe toutes les chaînes nécessaires au sein d’une interface unique et cohérente.

GOAL vous explique en détail comment regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Fubo : derniers tarifs, réductions en cours, périodes d’essai gratuit et étapes de configuration de votre appareil, afin que vous ne manquiez pas une seule action, du coup d’envoi au coup de sifflet final.

Calendrier des prochains matchs de la Coupe du monde à la télévision





Quels forfaits Fubo incluent la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Aux États-Unis, les droits de diffusion en anglais sont partagés entre FOX et FS1, qui retransmettent l’intégralité des 104 matchs, tandis que la couverture en espagnol est assurée par Telemundo et Universo. Pour être certain d’accéder à l’ensemble des rencontres, il est indispensable de souscrire à une formule incluant ces quatre chaînes.





Fubo propose des formules d’abonnement sur mesure, adaptées à tous les budgets et à toutes les préférences linguistiques :

Forfait Prix promotionnel (1ᵉʳ mois) Prix standard Couverture de la Coupe du monde Idéal pour Fubo Latino 9,99 $/mois (les 2 premiers mois) 14,99 $/mois Couverture intégrale en espagnol (Telemundo et Universo) Idéal pour les supporters soucieux de leur budget, avec des diffusions en espagnol. Fubo Sports™ et News 45,99 $/mois 55,99 $/mois Réseau FOX – Matchs uniquement Offre d’entrée de gamme en anglais Fubo Pro (Live TV Core) 48,99 €/mois 73,99 $/mois Les 104 matchs (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Offre complète pour les abonnés qui abandonnent le câble. Fubo Ultra 53,99 $/mois 83,99 $/mois Les 104 matchs + flux 4K HDR Pour les puristes du sport en haute fidélité.

Offres, promotions et essais gratuits Fubo actuels

En ouvrant un nouveau compte avant le début de la compétition, vous profitez immédiatement de réductions saisonnières et d’offres de lancement. Fubo applique ces avantages automatiquement en fin de commande, sans qu’il soit nécessaire de saisir de code promotionnel.

Essai gratuit de 5 jours : offert aux nouveaux abonnés sur tous les forfaits principaux de télévision en direct. Il permet d’explorer les fonctionnalités de la plateforme, la richesse des chaînes et la qualité du streaming sans engagement.

Les nouveaux abonnés peuvent également économiser entre 25 et 30 $ sur leur premier mois de Fubo Pro ou Fubo Ultra, une réduction non négligeable pour couvrir la longue phase de groupes du tournoi.

Offre vérifiée via ID.me : militaires, premiers intervenants, fonctionnaires et seniors obtiennent 30 $ de réduction sur les deux premiers mois de l’abonnement Fubo Pro.









Comment configurer Fubo pour la Coupe du monde

La création de votre compte et l’installation de l’application sur vos appareils prennent moins de deux minutes :

Choisissez votre abonnement : connectez-vous à la page d’inscription officielle de Fubo, sélectionnez la formule de télévision en direct qui correspond à votre budget (veillez à opter pour le forfait « Ultra » si vous souhaitez profiter de la 4K), puis activez votre essai gratuit de cinq jours. Téléchargez ensuite l’application native : Fubo propose des apps pleinement optimisées et à haute fréquence d’images sur presque tous les appareils. Ouvrez l’App Store de votre device ( Apple TV (tvOS), Roku, Amazon Fire TV, Google TV, téléviseurs Samsung/LG, iOS/Android ) et appuyez sur « Installer ». Connectez-vous et configurez : Ouvrez l’application sur votre écran, saisissez vos identifiants nouvellement créés et vérifiez votre code postal pour débloquer immédiatement les chaînes locales FOX ou Telemundo de votre région.

Peut-on regarder la Coupe du monde 2026 gratuitement sur Fubo ?

Bien que Fubo soit un service premium, les abonnés peuvent utiliser stratégiquement les cinq jours d’essai gratuit pour regarder de nombreux matchs très attendus sans frais.

En lançant votre essai juste avant la cérémonie d’ouverture, vous pourrez suivre intégralement le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud ainsi que l’entrée très attendue des États-Unis face au Paraguay.

💡 Astuce pro : chaque abonnement Fubo intègre un enregistreur cloud illimité. Si une rencontre se joue hors de votre fuseau horaire, en pleine journée ou très tard dans la nuit, programmez-la pour qu’elle s’enregistre automatiquement et visionnez la rediffusion intégrale quand vous le souhaitez, sur n’importe quel appareil.



Enfin, sachez que Fubo propose la 4K sur certaines rencontres.

Oui ! Fubo figure parmi les plateformes de référence pour regarder le football en direct avec une qualité d’image exceptionnelle. En souscrivant à l’offre Fubo Ultra, vous accédez à des chaînes dédiées aux événements en 4K, diffusant les flux officiels en ultra-haute définition directement issus des diffuseurs hôtes. Associé à un écran 4K compatible et à une connexion Internet performante, Fubo vous plonge au cœur de l’ambiance vibrante du stade, sans aucune saccade ni latence.







