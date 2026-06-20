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Coupe du monde : Miguel Almirón expulsé d’un carton rouge direct pour une nouvelle règle

Turquie vs Paraguay
Turquie
Paraguay
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M. Almiron

En tête à la mi-temps (1-0) face à la Turquie, le Paraguay a vu son ancien joueur de Premier League Miguel Almirón expulsé juste avant la pause pour avoir, selon la nouvelle règle, masqué sa bouche en discutant avec un adversaire.

Juste avant la mi-temps, le joueur de 32 ans, qui évolue à Atlanta United, a été impliqué dans une échauffourée. Alors qu’il parlait à un adversaire, il a porté sa main à sa bouche.

Les joueurs turcs signalent aussitôt l’incident à l’arbitre. Après consultation de la VAR, l’arbitre salvadorien Ivan Barton Cisneros décide de sortir le carton rouge.

Cette décision, pleinement conforme aux nouvelles directives de la FIFA pour la Coupe du monde, a néanmoins surpris le camp paraguayen, et en particulier l’intéressé.

Cette rigueur peut toutefois surprendre, car, lors de la rencontre Argentine-Algérie, l’arbitrage s’était montré moins strict sur cette même règle.

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Lors de la rencontre Argentine-Algérie, la star Lionel Messi, auteur d’un triplé, s’est lui aussi couvert la bouche à deux reprises sans être sanctionné, lors de la victoire 3-0.

Après la pause, la Turquie, profitant de sa supériorité numérique, a accentué la pression sur le Paraguay. Matías Galarza a inscrit le but le plus rapide de cette Coupe du monde après seulement 64 secondes de jeu.

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