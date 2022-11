Coupe du monde 2022 : quel est le décalage horaire entre la France et le Qatar ?

Afin de ne pas rater le moindre match lors de la Coupe du monde de football, découvrez quel est le décalage horaire entre le Qatar et la France.

La Coupe du monde 2022 se déroule du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Et voici tout ce qu'il faut savoir sur le Qatar.

Où se situe le Qatar ?

Le Qatar est situé au Moyen-Orient sur une petite péninsule s'avançant dans le golfe Persique et reliée à la péninsule Arabique au sud, où elle a une frontière terrestre avec l'Arabie saoudite.

Quel est le décalage horaire entre le Qatar et la France ?

Le décalage horaire entre le Qatar et la France est de deux heures. Ainsi, lors que le coup d'envoi du match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur sera donné, il sera 15h00 à Doha et 17h00 à Paris.

Combien il y a d'habitants au Qatar ?

La population du Qatar est de 2 444 174 habitants lors du dernier recensement effectué en 2020. C'est le 143e pays le plus peuplé au monde.

Quelle est la capitale du Qatar ?

La capitale du Qatar est Doha. C'est la plus grande ville du pays et elle compte 796 947 habitants au dernier recensement. Avec sa banlieue, Doha abrite 80% de la population qatarienne.

Quelle est langue officielle du Qatar ?

La langue officielle l'arabe. La langue anglaise est largement utilisée au Qatar car le pays a appartenu au Royaume-Uni jusqu'au 3 septembre 1971.

Quelle est la monnaie du Qatar ?

La monnaie du Qatar est le riyal qatarien. Un riyal qatarien est égal à 0,27 euro.

Quelle est la superficie du Qatar ?

La superficie du Qatar est de 11 586 km² ce qui, à titre de comparaison, est un tout petit peu plus grand que la Corse (8 722 km²).

Quelle est la forme de l'état au Qatar ?

Le Qatar est une monarchie absolue. Son émir est Tamim ben Hamad Al Thani. Son premier ministre est Khaled ben Khalifa ben Abdelaziz Al Thani.

A LIRE : TF1 OU BEIN SPORTS, SUR QUELLE CHAINE TV VOIR LES MATCHES DE LA COUPE DU MONDE 2022 ?