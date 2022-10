Coupe du Monde 2022 : Le groupe et les rivaux de la Tunisie, dates et horaires des matches

La Tunisie de Jalel Kadri va prendre part le mois prochain à son deuxième Mondial consécutif et se mesurera à l'équipe de France.

Le Tunisie, quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, fait partie des cinq sélections appelées à défendre l’honneur du continent noir au Qatar. Les Aigles de Carthage ont réussi à venir à bout du Mali pour valider leur billet pour le Qatar. Sous les ordres de Jalel Kadri, la Tunisie va tenter de sortir de la phase de poules et de bien figurer lors de ce mondial.

Quel a été le bilan de la précédente participation de la Tunisie ?

Présent en Russie en 2018, la Tunisie n'avait pas réussi à sortir de la phase de poules. Il faut dire que les Aigles de Carthage n'ont pas été verni au tirage puisqu'ils sont tombés sur deux futurs demi-finaliste, l'Angleterre, face à qui ils n'avaient pas démérité, et la Belgique, qui les avait totalement surclassé. La Tunisie n'est toutefois pas rentrée bredouille à la maison et a signé une victoire face au Panama.

Quel est le programme de la Tunisie à la Coupe du Monde ?

La Tunisie jouera dans le Groupe D du Mondial en compagnie de la France, championne du monde en titre, de l'Australie et du Danemark.

1er match

Le 22 novembre à 14h (heure française), à Education City Stadium, Al-Rayyan

Danemark – Tunisie

2e match

Le 26 novembre à 11h (heure française), au Stade Al-Janoub, Al-Wakrah

Tunisie – Australie

3e match

Le 30 novembre à 16h (heure française), à Education City Stadium, Al-Rayyan

Tunisie – France

Sur quelle chaine TV voir les matches de la Tunisie à la Coupe du Monde ?

Vous pourrez voir l’ensemble des matches de la Tunisie en direct sur BeIn Sports, le diffuseur officiel de la compétition. Y compris pour la région MENA. Le match entre la Tunisie et le France sera également diffusé sur TF1.

Où se situe le camp de base de la Tunisie pour la Coupe du Monde ?

La Fédération Tunisienne de Football a choisi son camp de base pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Aigles de Carthage vont séjourner à l’hôtel Wyndham Grand Doha West Bay Beach, situé au cœur du quartier animé des affaires, des commerces et des loisirs de Doha. Le même hôtel qui va loger les Marocains. Cet hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié à côté du très huppé centre commercial Gate Mall. Pour ce qui est du terrain d'entraînement, la Tunisie va répéter ses gammes au centre d’entrainement dénommé Al Egla training site 3, également basé à Doha.

Quelle est la meilleure performance de l’histoire de la Tunisie en Coupe du Monde ?

La Tunisie va participer à sa sixième phase finale de Coupe du monde. Au cours des cinq premières participations, jamais les Aigles de Carthage n'ont réussi à sortir de la phase de poules et à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. C'est lors de sa première qualification en 1978 en Argentine que la Tunisie était le plus proche d'atteindre ce but, mais elle a terminé troisième de son groupe à un point de l'Allemagne de l'Ouest.

Quand Jalel Kadri communiquera sa liste des joueurs pour le Mondial ?

Le sélectionneur tunisien devrait rendre publique sa liste des convoqués juste après l’interruption des championnats nationaux en Europe. C’est-à-dire une dizaine de jours avant le premier match de la compétition. Après le rassemblement de septembre, Jalel Kadri a déclaré que la liste était "prête à 95%".