Coupe arabe : quelle heure et sur quelle chaine regarder la finale Tunisie-Algérie ?

Ce samedi, à 16h00, l'Algérie affronte la Tunisie en finale de la Coupe arabe des nations 2021. Le match se jouera au stade Al Bayt d'Al-Khor, au Qatar.

Les enjeux du match

Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des nations en 2019, l'Algérie va disputer sa deuxième finale consécutive d'un grand tournoi. L'EN tentera de remporter sa première Coupe arabe des nations et de réaliser par la même occasion le doublé CAN-Coupe arabe.

Quant à la Tunisie, elle cherchera à remporter son premier trophée depuis 2011 (victoire au CHAN) et d'ajouter une deuxième Coupe arabe des nations à son palmarès. Les Aigles de Carthages avaient en effet remporté la première édition en 1963.

Le vainqueur du match recevra une prime de cinq millions de dollars tandis que le finaliste percevra 3 millions de dollars.

Qui est l'arbitre d'Algérie-Tunisie ?

L'arbitre de la rencontre sera Monsieur Daniel Siebert. Agé de 37 ans, cet arbitre allemand officie en Bundesliga depuis la saison 2012-2013 et au niveau international depuis 2015. Il a notamment arbitré trois matches lors de l'Euro 2021 : Ecosse-République tchèque, Suède-Slovaquie et Galles-Danemark.

Lors de cette Coupe arabe des nations, il a dirigé plusieurs matches : Egypte-Liban, Tunisie-Emirats arabes unis et Tunisie-Oman.

Sur quelle chaîne regarder la finale ?

La finale de la Coupe arabe des nations entre l'Algérie et la Tunisie sera diffusée sur plusieurs canaux.

En France, le match sera diffusé sur BeIn Sports Max 8.

Il sera également possible de suivre la rencontre sur Youtube via le compte officiel FIFATV : « Watch the full match of Tunisia against Algeria in the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final. »