Un joueur d'Arsenal a été victime d'une blessure choquante à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison en Angleterre.

Louis Copley, milieu de terrain d'Arsenal, a confirmé avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur lors du match amical disputé par l'équipe première face au Real Betis, ce qui constitue un coup dur pour le jeune joueur avant le début de la nouvelle saison.

Copley, qui évolue avant tout au poste de milieu de terrain, a joué au poste d'arrière droit face au Real Betis, après être entré en jeu au début de la seconde période, mais il a été contraint de quitter le terrain après seulement 10 minutes, remplacé par Theo Julienne.

Cette blessure devrait priver Copley d'un départ en prêt au cours de la prochaine période, alors qu'il cherchait à obtenir l'occasion de jouer davantage.

Le joueur a écrit sur son compte Instagram : « Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment. Passer de mes premières minutes avec l'équipe lors de la préparation de la nouvelle saison, pour le club que je soutiens depuis mon enfance, à la découverte d'une rupture du ligament croisé antérieur. »

Et d'ajouter : « Le chemin devant moi ne sera pas facile, mais je donnerai tout ce que j'ai pour revenir plus fort et meilleur. »

Copley a disputé le premier match amical officiel d'Arsenal lors de la préparation de la nouvelle saison face à Gérone, où il a joué au poste d'arrière droit et livré quelques contributions offensives qui ont attiré l'attention.

Le joueur, âgé de 19 ans, a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Crawley Town, et il avait auparavant figuré sur le banc de l'équipe première d'Arsenal lors de la rencontre face au Club Bruges.

Copley est l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe des moins de 21 ans d'Arsenal, et il a porté le brassard de capitaine dans cette catégorie d'âge à de nombreuses reprises.



