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Les nouvelles venues du Celtic ne sont pas réjouissantes pour l'ailier égyptien Haïssem Hassan. Alors qu'il s'apprêtait à saisir une nouvelle occasion de faire ses preuves, la dernière décision du club concernant le Portugais Jota a bouleversé la donne et le place face à un défi bien plus difficile que prévu.

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Les débuts de Hassan à Parkhead ont été laborieux. Le joueur est arrivé l'été dernier dans le cadre d'un transfert de 6 millions de livres sterling, un montant total qui pourrait nettement augmenter avec les bonus, ce qui a fait peser sur lui une forte pression dès le premier jour.

Hassan a montré quelques éclairs de son talent, et il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un joueur doué, doté de vitesse et de technique. Mais il n'a pas affiché une régularité suffisante, surtout pour un joueur de son envergure et de sa valeur. L'entraîneur Martin O'Neill l'a clairement fait comprendre en décidant d'écarter l'ailier du groupe lors des deux derniers matchs.

Dans des déclarations relayées par le site écossais The Celtic Bhoys, O'Neill a assuré que la seconde décision s'expliquait par le retour tardif de l'ailier de la trêve internationale par rapport à la plupart des joueurs. Mais il a aussi affirmé sans détour que Hassan devait redoubler d'efforts et se battre davantage pour sa place.

O'Neill a néanmoins promis que l'international égyptien jouerait jeudi soir en Ligue Europa face à Torinsi, un match que le Celtic doit absolument gagner après n'avoir récolté que trois points en quatre rencontres. Les pronostics laissaient entendre que Hassan pourrait être titulaire lors de ce rendez-vous décisif.

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Mais les chances de jouer de l'Égyptien ont considérablement diminué avec le retour de Jota dans le paysage, selon le site écossais.

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Jota a été ajouté à la liste du Celtic pour la Ligue Europa après la blessure à la cheville de Mika Bauer, qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'à dix semaines. Le règlement de la compétition autorise les clubs à remplacer tout joueur victime d'une blessure grave l'écartant des terrains pendant toute la période d'enregistrement des joueurs, qui court jusqu'à la mi-décembre environ.

Le retour de Jota tombe à un moment très délicat pour Hassan. La star portugaise n'a pas livré sa meilleure prestation face à St Mirren, mais le trio offensif qu'il a formé avec Yang Hyun-jun et Camilo Duran s'est montré très prometteur, et O'Neill pourrait être tenté de s'appuyer régulièrement sur cette animation dans les semaines à venir.

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Ce n'est pas du tout ce dont Hassan a besoin, lui qui aspire à être titulaire plus souvent et à prouver sa valeur. L'ailier devrait obtenir régulièrement quelques minutes de jeu, mais il paraît peu probable qu'il soit titularisé à la place de Jota ou de Yang pour le moment.

Le seul élément qui pourrait jouer en faveur de Hassan est que Jota travaille encore à retrouver la plénitude de ses moyens physiques. O'Neill n'a peut-être pas encore reçu le feu vert pour aligner la star portugaise deux fois dans la même semaine, surtout pour un match européen avec le déplacement et la fatigue qu'il implique.