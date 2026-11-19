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Manchester City ne traverse pas une bonne période, que ce soit sur le terrain, où il a enchaîné trois défaites consécutives en Premier League et accuse désormais six points de retard sur Arsenal, ou en dehors.

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Dans l'attente de nouveaux éléments concernant sa condamnation pour infractions financières, l'accord à l'amiable proposé par le club il y a quelques mois sera examiné à la mi-décembre. Faute de succès de cette démarche, City pourrait être sanctionné en 2027.

Selon le quotidien AS, les adversaires de Manchester City ont commencé à se mobiliser et à prendre des mesures dans ce dossier, à commencer par le groupe Apollo Global Management, passé du statut de partenaire à celui d'adversaire.

Le groupe d'investissement américain, qui était arrivé au stade final des négociations avec le City Football Group, a en effet annulé un prêt qui devait atteindre 2 milliards de dollars au profit du propriétaire de Manchester City, après que la commission indépendante a déclaré le club coupable d'avoir enfreint les règles financières de la Premier League, d'après le Financial Times.

Le montant ainsi perdu dépasse 1,8 milliard d'euros, ce qui met en lumière l'incertitude qui entoure l'avenir financier de Manchester City.

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La décision d'Apollo de ne pas aller au bout de l'opération constitue un nouveau coup dur pour Manchester City. Le groupe s'était par ailleurs mis d'accord l'an dernier, par l'intermédiaire de sa branche d'investissement Apollo Sports Capital, pour devenir l'actionnaire principal de l'Atlético de Madrid.

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Le prêt destiné au club anglais devait apporter des liquidités supplémentaires au City Football Group et servir également à refinancer les lignes de crédit existantes. Mais ce revers économique ne sera pas le dernier pour Manchester City.

Les autres clubs de Premier League devaient se ranger derrière Richard Masters, directeur général du championnat, d'autant que plusieurs d'entre eux s'apprêtent à poursuivre Manchester City individuellement dès que seront connues les sanctions infligées au club, ainsi que la décision relative à l'accord à l'amiable qu'il a proposé.

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Les clubs sont même allés jusqu'à s'entendre pour offrir une couverture financière à Masters, comme l'a révélé The Athletic à l'issue d'une réunion tenue ce jeudi à Londres en présence des propriétaires et des dirigeants des clubs. Selon le média, Richard Masters bénéficiera d'une prise en charge financière si une action en justice est intentée contre lui.

En d'autres termes, les clubs anglais ont convenu de couvrir les frais juridiques du conseil d'administration de la Premier League, composé de la présidente Alison Brittain et des administrateurs non exécutifs Mai Fyfield, Dharmash Mistry et Matthew Ryder, si les sponsors de City décidaient de les poursuivre à titre personnel.

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La compagnie aérienne Etihad, sponsor principal du club, fait partie des entités susceptibles d'engager une telle procédure.

À vrai dire, l'affaire City n'a coûté peu à aucune des deux parties. Au cours de cette procédure, Manchester City et la Premier League ont déjà dépensé chacun plus de 100 millions de livres sterling, soit plus de 118 millions d'euros.

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Le Guardian ajoutait en septembre dernier : « Les coûts de la Premier League devraient dépasser 70 millions de livres sterling. »

The Times avait rapporté en 2025 que les frais juridiques liés aux enquêtes et aux audiences d'arbitrage concernant Chelsea, Everton, Nottingham Forest et Leicester City, ainsi que Manchester City, avaient coûté près de 60 millions d'euros à la Premier League.

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Malgré tout, la partie qui sortira victorieuse du bras de fer entre la Premier League et Manchester City compte récupérer environ 70 % de ses frais de justice auprès de la partie perdante.

Autrement dit, si Manchester City ne parvient pas à prouver son innocence, il n'aura pas seulement dépensé en vain des sommes colossales en avocats : le club devra également verser environ 50 millions de livres sterling, soit près de 60 millions d'euros, à la Premier League à titre de dédommagement.