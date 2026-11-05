Coup dur : Ruben Neves place Inzaghi dans l'embarras avec Al-Hilal

Al-Hilal a encaissé un coup dur sur le plan sportif après la blessure musculaire dont a été victime le Portugais Ruben Neves, milieu de terrain de l'équipe, lors de la rencontre face à Al-Fateh, qui s'est soldée par une victoire du Zaïm deux buts à zéro, dans le cadre de la douzième journée du championnat saoudien Roshn. Les inquiétudes du staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi grandissent quant à l'absence de l'une des clés majeures du jeu de sa formation.

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Neves n'a pas pu terminer le match dans des conditions normales, avant de manquer la rencontre face à Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis, qu'Al-Hilal a remportée sur le même score de 2-0, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, dans l'attente de précisions sur son état et sur la durée de son éloignement des terrains.

Le journaliste Hamad Al-Swailhy a révélé, dans l'émission « Dawrina Ghair », que Neves a été victime d'une blessure au niveau du muscle lors du match contre Al-Fateh, et qu'il devrait suivre une période de soins et de rééducation comprise entre 3 et 4 semaines, ce qui signifie qu'il pourrait manquer plusieurs des prochaines rencontres d'Al-Hilal.

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Cette évolution représente un défi supplémentaire pour Inzaghi, d'autant que le milieu de terrain portugais est l'un des éléments clés de son dispositif, grâce à sa capacité à organiser le jeu et à contrôler le rythme des matchs, en plus de sa vision remarquable dans la passe et la création d'occasions depuis la profondeur.

La difficulté de l'absence de Neves tient au fait que son influence ne se limite pas aux tâches défensives ou à la récupération du ballon, mais s'étend à la construction des attaques et à l'orientation de ses coéquipiers sur le terrain, puisqu'il constitue le trait d'union entre le milieu de terrain et l'attaque, et l'un des joueurs les plus à même de casser les lignes adverses par ses passes précises.

Par conséquent, Inzaghi sera appelé à trouver le remplaçant adéquat pour préserver l'équilibre d'Al-Hilal au cours de la période à venir, que ce soit en redistribuant les rôles au sein du milieu de terrain ou en s'appuyant sur d'autres options pour compenser l'absence du joueur portugais, en attendant son retour après avoir achevé son programme de soins et de rééducation.