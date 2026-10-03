Thijs Dallinga semble déjà avoir disputé son dernier match de la saison. L’attaquant du FC Cologne a subi une grave blessure aux ligaments croisés, a annoncé son club via ses canaux officiels.

Tout a mal tourné samedi après-midi lors du match amical face au voisin Viktoria Cologne. « Thijs Dallinga a subi aujourd’hui une blessure aux ligaments croisés lors du match test et sera absent plusieurs mois », écrit le FC Cologne.

« Cher Thijs, nous allons te soutenir dans les mois à venir et nos pensées t’accompagnent. Tu reviendras encore plus fort. Nous te reverrons célébrer, comme lors de la première journée au RheinEnergieStadion. »

Lors de cette première journée, le 29 août, Dallinga avait vécu des débuts de rêve absolus en Bundesliga. Le natif de Groningue était entré à la 66e minute et avait personnellement transformé le retard de 1-2 contre Hoffenheim en une victoire 3-2 grâce à un doublé.

Dallinga n’a pas marqué lors des deux matches suivants pour lesquels il était disponible, et il semble donc fortement probable que son total de la saison reste bloqué à ces deux buts inscrits lors de la journée d’ouverture de la Bundesliga.

Dallinga a rejoint Cologne l’été dernier sous forme de prêt en provenance de Bologne, où ses perspectives de temps de jeu s’étaient détériorées après l’arrivée d’Artem Dovbyk, et son contrat court jusqu’à la mi-2028. Cologne dispose, après cette saison, d’une option pour recruter définitivement l’attaquant de 26 ans.

Dallinga n’a donc provisoirement pas à compter sur une convocation du sélectionneur Xavi Hernández. Le droitier compte à ce jour une seule sélection. Le 21 novembre 2023, il a fait ses débuts avec les Pays-Bas lors du match de qualification à l’Euro contre Gibraltar (0-6).







