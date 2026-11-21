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Le Paris Saint-Germain a subi un coup dur avec la blessure de son attaquant français Désiré Doué, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match face à Nice, remporté 3-2 par le club parisien. Le joueur s'est écroulé, en proie à de vives douleurs, après avoir marqué un but, avant de quitter la pelouse sur une civière, très ému.

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Le quotidien français « L'Équipe » a révélé que les premiers examens passés par Doué ont mis en évidence une grave blessure au genou, probablement une rupture du ligament croisé antérieur, précisant que le joueur sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Le joueur passera une IRM dimanche afin de déterminer avec précision la nature et la gravité de la blessure, avant toute annonce officielle du club.

La blessure est survenue à la 40e minute, quelques minutes seulement après que Doué a inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain. L'attaquant français s'est écroulé en hurlant de douleur, se tenant le genou droit, une scène qui a inquiété ses coéquipiers et les membres du staff technique, d'autant que le joueur semblait conscient de la gravité de sa blessure, avant l'intervention du staff médical pour l'évacuer du terrain.

L'Espagnol Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, n'a pas caché l'ampleur des inquiétudes entourant la blessure de son joueur, la qualifiant de grave tout en soulignant la nécessité d'attendre les résultats des examens médicaux avant d'établir un diagnostic définitif.

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« Nous devons attendre les résultats des examens de demain, mais c'est une blessure grave, c'est évident. Nous l'avons vue à la télévision », a-t-il déclaré après la rencontre, ajoutant que ce type de blessure fait partie de la nature même du football professionnel.

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Luis Enrique a également indiqué avoir parlé avec Doué après sa blessure, se disant confiant dans la capacité du joueur à se rétablir et à revenir encore plus fort : « Je suis sûr qu'il va se rétablir complètement et revenir plus fort qu'avant. Je lui ai parlé, il est maintenant dans le vestiaire. Nous devons attendre les résultats des examens définitifs pour connaître précisément la nature de la blessure. »

Cette blessure accentue les difficultés du Paris Saint-Germain, déjà privé du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match contre Barcelone le 20 octobre, puis opéré, et qui devrait être absent jusqu'à la fin de la saison. La possibilité que Doué souffre de la même blessure constitue donc une source d'inquiétude supplémentaire pour le club parisien.

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Doué avait réalisé un excellent début de saison et a poursuivi sur sa lancée face à Nice. Il a marqué après l'égalisation du Paris Saint-Germain sur un penalty transformé par Senny Mayulu à la 31e minute : le but de l'attaquant français est intervenu dès la minute suivante, au terme d'une contre-attaque rapide qu'il a parfaitement conclue, avant que sa soirée ne soit interrompue par cette blessure qui a assombri la victoire de son équipe.

Malgré la sortie de Doué, le Paris Saint-Germain a remporté la rencontre 3-2 grâce à un but de Ferran Torres à la 85e minute, avant qu'Ali Abdi ne réduise l'écart à la 90e. L'équipe a ainsi signé sa douzième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la huitième en Ligue 1, consolidant sa première place avec 5 points d'avance sur Lille. Mais la joie de la victoire s'est effacée devant les inquiétudes quant à la durée d'indisponibilité de l'un de ses principaux éléments offensifs.