La sélection marocaine a encaissé un coup dans ses préparatifs en vue des deux confrontations contre le Niger, après la confirmation de l'absence du milieu de terrain Nayef Aguerd en raison d'une blessure. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a ainsi décidé d'appeler Samir Mourabet, joueur du Strasbourg français, pour le remplacer dans la liste du Maroc.
La Fédération royale marocaine de football a précisé dans un communiqué publié sur son site internet, ce mercredi, qu'El Aynaoui avait rejoint le stage de préparation en souffrant d'une gêne au niveau de la cheville, avant de passer une évaluation médicale approfondie et des examens complémentaires mardi, sous la supervision du staff médical de la sélection.
Les résultats des examens ont montré que le milieu de terrain ne sera pas en mesure de disputer les deux prochains matchs dans des conditions physiques optimales, ce qui a conduit le staff technique, en concertation avec le joueur et son club, à l'autoriser à quitter le rassemblement de préparation afin de poursuivre son programme de soins et de récupération de sa blessure.
En contrepartie, Wahbi a adressé une convocation à Samir Mourabat, joueur de Strasbourg, pour rejoindre les rangs de la sélection marocaine et pallier l'absence d'El Aynaoui, premier changement apporté à la liste de la sélection avant les deux rencontres face au Niger.
La sélection marocaine poursuit sa préparation au complexe Mohammed VI de football, où les joueurs ont disputé, aujourd'hui, une séance d'entraînement matinale débutée à 11 h 30 (heure locale au Maroc), axée sur les aspects physiques, techniques et tactiques, avant une seconde séance prévue à 18 h.
Le Maroc doit effectuer une autre séance d'entraînement, demain jeudi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à partir de 18 h, les 15 premières minutes étant ouvertes aux médias, à partir de 17 h 45.
La sélection marocaine occupe la tête du groupe 1 des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027 avec 6 points, issus de deux victoires face au Gabon (2-0) lors de la première journée et face au Lesotho sur le même score lors de la deuxième journée.
De son côté, le Niger pointe à la troisième place avec 3 points.
Mohamed Wahbi avait annoncé une liste de 26 joueurs pour disputer les deux rencontres face au Niger lors des troisième et quatrième journées, les 13 et 17 novembre courant, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, marquée par le retour de plusieurs noms, ainsi que par la convocation d'Ayoub Oufkir, ailier de l'AZ Alkmaar.
Après ce dernier changement, la liste de la sélection marocaine pour les deux rencontres face au Niger se présente comme suit :
- Gardiens de but : Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaâ Belaroussi.
- Défense : Nayef Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Soufiane El Karouani, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Aït Boudlal, Achraf Hakimi, Ali El Maamari.
- Milieu : Ayoub Bouaddi, Samir Mourabat, Oussama Targhaline, Bilal El Khannouss, Reda Belahyane, Amine Sbaï, Abdellah Ouazane.
- Attaque : Brahim Díaz, Jassim Yassine, Abdessamad Ezzalzouli, Ayoub Oufkir, Yasser Zabiri, Youssef En-Nesyri.
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Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
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Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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