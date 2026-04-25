Coup dur pour le Brésil : un pilier de l’équipe manquera la Coupe du monde

Coup dur pour le Brésil : un titulaire de choix ne participera pas à la Coupe du monde





Éder Militão, défenseur du Real Madrid, devrait être opéré et sera donc absent plusieurs mois.

Le défenseur central s’est blessé lors de la rencontre face au Deportivo Alavés et a dû quitter le terrain juste avant la mi-temps en raison de douleurs aux ischio-jambiers. Dans un premier temps, bien que sa saison avec les Merengues fût considérée comme terminée, l’espoir d’un retour pour le Mondial demeurait.

Cet espoir s’est toutefois évanoui : selon la presse espagnole, une intervention chirurgicale est inévitable. La blessure actuelle réactive une lésion subie en décembre, dont la cicatrice s’est rouverte, et impose donc une convalescence plus longue.

Le défenseur de 28 ans avait déjà manqué le début de la saison en raison d’une déchirure musculaire, et n’a disputé que 21 matchs cette saison.

Formé à São Paulo FC puis passé par le FC Porto avant un transfert prestigieux au Real Madrid, il est depuis plusieurs années un pilier de la Seleção, avec 38 sélections et deux buts marqués.



