Coup dur pour la FIFA : l'UEFA maintient son boycott de la Coupe du monde

Dans un communiqué publié après celui de la Fédération internationale de football, l'UEFA, présidée par Aleksander Ceferin, a souligné que rien n'avait changé concernant le boycott des tournois organisés par la FIFA, ni dans sa position à l'égard du président de l'instance internationale, Gianni Infantino.

Le journal AS a indiqué : « Après la réunion tenue par la FIFA à Rabat et la lettre explicative qu'elle a ensuite adressée aux 211 fédérations nationales, l'UEFA a confirmé qu'elle maintenait sa position de non-participation des sélections européennes aux tournois organisés par la FIFA, car les conditions nécessaires à la levée de cette interdiction n'ont pas été réunies. »

Dans une note adressée au journal AS, l'institution présidée par Aleksander Ceferin a rappelé sa position actuelle.

L'UEFA a déclaré : « Les fédérations de l'UEFA ont été claires sur les conditions de non-participation aux compétitions de la FIFA. Premièrement, les propositions visant à privatiser les principaux tournois devaient être retirées et, deuxièmement, des garanties devaient être apportées afin que de telles tentatives de dénaturer le jeu ne se reproduisent plus jamais. »

Elle a poursuivi : « Ces conditions n'ont pas été réunies. En outre, l'UEFA a clairement fait savoir, sans ambiguïté, dans son communiqué publié samedi, qu'elle avait perdu confiance en la présidence d'Infantino. Cette position demeure. Quant à l'annonce d'hier, selon laquelle certaines personnes travaillant pour le président de la FIFA (et dont la carrière dépend de sa satisfaction) le soutiennent, elle ne change rien. »