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Marc ter Stegen n’est pas descendu du bus des joueurs de l’Ajax dimanche à De Kuip. Le gardien allemand manque donc le Classique face au Feyenoord.

Maarten Paes devrait donc prendre place dans les buts. Le gardien était déjà titulaire la semaine dernière contre ADO Den Haag (3-0), alors que Ter Stegen n’était pas revenu de la trêve internationale en pleine forme.

La raison de l’absence de Ter Stegen cette fois-ci n’est pas connue. Jeudi dernier, il gardait encore les buts de l’Ajax lors de sa victoire 4-0 contre le FC Thoune en Ligue Conférence.

« J’avais quelques légères gênes, mais comme vous l’avez vu hier, tout va bien », avait déclaré Ter Stegen vendredi.

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L’Ajax a depuis réagi à la situation. Le club explique que Ter Stegen n’était pas totalement en forme à l’issue de l’entraînement de samedi et qu’il a donc été décidé de ne pas le retenir dans le groupe pour le match.

Paes prendra donc sa place. Retrouvez ici la composition complète de l’Ajax.