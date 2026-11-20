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Terrible nouvelle pour Harry Kane. L'attaquant s'est blessé à la cheville vendredi contre le FC Cologne (1-1) et le Bayern Munich a désormais confirmé qu'il s'est déchiré un ligament de la syndesmose. Selon Sky, sa convalescence devrait durer environ trois mois.

Kane s'est blessé en première période. Lors d'un duel dans la surface de réparation, le buteur est mal retombé. Il a compris que quelque chose n'allait pas et a dû être remplacé.

Sa blessure est un coup dur pour le Bayern, déjà en pleine crise de blessures. Luis Díaz, Ismael Saibari et Serge Gnabry étaient ainsi absents vendredi, et leur absence s'est fait sentir.

Kane, 33 ans, a récemment vécu un magnifique moment en remportant le Ballon d'Or. Depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur en 2023, il enchaîne les buts, avec 156 réalisations en 163 matches.

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Michael Olise est lui aussi sorti sur blessure et a quitté le stade avec des béquilles, selon Sky . Le Bayern indique que le Français a subi une contusion à l'avant-pied. Les médias allemands estiment qu'il sera de nouveau disponible la semaine prochaine.

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Par ailleurs, Díaz semble devoir réintégrer le groupe du Bayern la semaine prochaine. Le Colombien s'est blessé à un muscle il y a un mois. Son retour est attendu mercredi en Ligue des champions contre le Lille OSC.

Après la rencontre, l'entraîneur Vincent Kompany a logiquement été interrogé en conférence de presse sur son souhait de voir arriver un nouvel attaquant en janvier. « Je ne veux absolument pas parler de ce qu'il faudra peut-être faire dans deux mois », a répondu le Belge.

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« La seule chose qui m'intéresse maintenant, ce sont les matches qu'il nous reste à jouer et le fait de veiller à continuer, malgré cette situation, à prendre des points et à remporter des victoires. »

« Les joueurs dont nous disposons actuellement sont notre priorité absolue. Notre tâche est de réussir ces matches et d'essayer, avec nos supporters, de continuer à nous aider mutuellement à traverser cette situation. Tout le reste n'a aucune importance pour le moment », a conclu Kompany.