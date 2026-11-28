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Fulham subit un gros coup dur : Oscar Bobb devrait être absent jusqu’à la nouvelle année en raison d’une blessure à l’aine. L’international norvégien a été titulaire lors de chaque match de Premier League de l’équipe d’Alvaro Arbeloa cette saison, mais devrait manquer la rencontre de dimanche contre Bournemouth et pourrait être absent pour 11 autres matches, notamment pendant la période chargée des fêtes.

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Bobb devrait rester éloigné des terrains

Bobb devrait être absent jusqu’à la nouvelle année après s’être blessé à l’aine, un sérieux revers pour Fulham. Selon l’Evening Standard, l’ailier devrait manquer la réception de Bournemouth dimanche et pourrait être absent pour 11 autres matches, ce qui le priverait de toute la période des fêtes.

Le joueur de 23 ans a été titulaire lors des 11 matches de championnat de Fulham cette saison et a délivré une passe décisive lors du surprenant match nul 1-1 sur le terrain de son ancien club, Manchester City, lors de la dernière rencontre. Fulham jouera tous les quelques jours entre fin décembre et début janvier, ce qui rend son absence d’autant plus préjudiciable.

De nombreux pépins physiques par le passé

Les blessures ne sont pas nouvelles pour le Norvégien, qui a passé beaucoup de temps à l’infirmerie ces dernières années. Il souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers lorsqu’il a rejoint Fulham en provenance de City l’année dernière, ce qui a retardé ses débuts de près de deux mois.

Auparavant, il s’était fracturé la jambe à l’entraînement en août 2024, une blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains jusqu’au mois de février suivant. Cette nouvelle blessure est un coup cruel alors qu’il était devenu l’un des premiers noms inscrits sur la feuille de match d’Arbeloa.

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Arbeloa perd un joueur clé au pire moment

Cette absence tombe mal pour Arbeloa, qui a enfin réussi à faire tourner Fulham après n’avoir remporté aucun de ses six premiers matches de championnat à la tête de l’équipe. Fulham reste désormais sur cinq matches sans défaite, dont des nuls contre Aston Villa, Newcastle et City.

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L’absence de Bobb pourrait offrir une chance à Kevin, l’ailier brésilien arrivé du Shakhtar Donetsk la saison dernière pour un montant record pour le club, mais qui n’a disputé que cinq matches de championnat cette saison. Arbeloa a également dû repousser l’intérêt pour son capitaine Calvin Bassey à l’approche du mois de janvier.

Bournemouth, prochain adversaire de Fulham

Fulham reçoit Bournemouth à Craven Cottage dimanche. Arbeloa doit désormais trouver le moyen de prolonger la série d’invincibilité de son équipe sans l’un de ses joueurs les plus influents pendant la période la plus chargée de la saison.