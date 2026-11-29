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Le FC Barcelone a encaissé un nouveau coup dur lors de son match face au Deportivo La Corogne au stade du « Riazor ». L'un de ses éléments les plus en vue a dû quitter la rencontre avant son terme, gêné par des douleurs qui l'ont contraint à demander son remplacement. Un contretemps qui inquiète le staff technique dirigé par Hansi Flick, dans l'attente de connaître l'ampleur de la blessure et ses conséquences pour le joueur dans les prochaines semaines.

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Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Frenkie de Jong a ressenti des douleurs lors de cette rencontre de Liga, avant de faire signe de la main pour demander à sortir. Flick a alors décidé de le remplacer à la 65e minute par Andreas Christensen, sans que la nature de la blessure du milieu de terrain néerlandais soit connue.

La sortie de De Jong tombe au plus mauvais moment pour le Barça, qui ne souhaitait pas se priver de l'un de ses titulaires. Le joueur occupe en effet un rôle clé dans l'organisation du jeu et la liaison entre les lignes. Il constitue l'une des options majeures de Flick au milieu, grâce à sa capacité à conserver le ballon, à se déplacer sous pression et à participer à la construction des actions depuis l'arrière.

Les images du joueur quittant la pelouse en boitant ont fait craindre une blessure plus sérieuse qu'une simple douleur passagère. Les premiers éléments n'ont toutefois pas permis de déterminer la nature du problème, et ni sa gravité ni la durée probable de son absence ne sont encore connues. Il faudra attendre l'évaluation médicale et les examens qui permettront de faire précisément le point sur sa situation.

Le Barça attend donc les résultats des examens médicaux dans les prochaines heures. Si la gravité de la blessure de De Jong venait à se confirmer, le staff technique pourrait être contraint de revoir ses plans au milieu de terrain et de chercher des solutions pour compenser son absence, à un moment où l'équipe cherche à préserver la disponibilité de ses cadres et à éviter de perdre d'autres joueurs sur blessure.